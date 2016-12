CEO de WOM: "Hay un comportamiento incestuoso de la élite empresarial chilena"

"En mis 25 años en telecomunicaciones, jamás me he sentado en la mesa de un gremio", destacó el empresario.

El CEO de WOM, Chris Bannister, dijo que la élite empresarial chilena tiene un "comportamiento incestuoso", al analizar la cercanía social que tienen los dueños de las grandes empresas del país.

"En todos lados hay colusiones, pero aquí es donde he visto que son más predominantes. En Chile es más extremo. Hay un comportamiento incestuoso de la élite empresarial chilena", dijo Bannister en conversación con La Segunda.

"Mientras en la superficie Chile se ve increíblemente transparente, si excavas un poco dices: 'Ah, la élite económica está muy cómoda y todos muy conectados'. Fueron a la misma universidad o están relacionados familiarmente", planteó.

Los miembros de la élite también "se reúnen a menudo y ahí los límites no están muy claros, así que pueden transgredirse".

"Yo no conozco a ninguno. En mis 25 años en telecomunicaciones, jamás me he sentado en la mesa de un gremio", añadió el empresario inglés.