Corfo: Bitrán aprobó contrato con SQM sin veto a "asesorías"

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) aseguró que el ex vicepresidente ejecutivo de la entidad, Eduardo Bitrán, conocía el contrato suscrito con SQM y que este señalaba expresamente que la figura de "asesores" quedaría excluida de las prohibiciones.

La compañía salió al paso de la polémica generada por la contratación de Julio Ponce Lerou, ex controlador de la minera no metálica, junto a su hermano Eugenio, como asesores estratégicos de la empresa, y endosó la responsabilidad al ex encargado de Corfo.

El acuerdo además implicaba la salida de Ponce Lerou como controlador de la compañía, no obstante según explicó Corfo, quedó la puerta abierta para una asesoría.

Según informa la entidad estatal, el abogado Felipe Bulnes, quien lideró las tratativas, "da cuenta que en esa negociación -que llevó adelante en permanente coordinación con la administración anterior de Corfo- se señaló expresamente que la figura de 'asesores' quedaría excluida de las prohibiciones del acuerdo".

"El abogado hizo llegar respaldos de correos que dan cuenta de que la decisión fue consensuada y aprobada por el Gobierno anterior a través del Vicepresidente Ejecutivo de la época, señor Eduardo Bitrán", añade Corfo.

El comunicado reafirma que "la actual administración de Corfo se encuentra, por lo tanto, obligada a la ejecución del contrato conforme a lo establecido y de acuerdo a los antecedentes expuestos".

"Los correos electrónicos dan cuenta que el espíritu de los contratantes fue no ampliar la prohibición al cargo de asesor. En el marco de la legalidad, nos encontramos obligados a dicho contrato, sin perjuicio de no compartir que se haya aceptado la exclusión de los asesores en la norma", enfatiza.

Abogado de SQM reafirma que Bitrán sabía del acuerdo

Aparte de esto, una revelación de Sebastián Oddó, abogado de la empresa de Julio Ponce Lerou, Pampa Calichera, va en la línea de lo planteado por Corfo.

El jurista mostró un correo electrónico entre él, como representante de SQM, y Felipe Bulnes, abogado de Corfo, en el que se aborda expresamente el tema de Ponce Lerou.

"Lo que el señor Bitrán no ha dicho es que para despejar cualquier duda respecto de que esto no afectaba a los asesores, el día que firmamos el contrato le envié un mail al abogado de Corfo donde le pedía que confirmara nuestro entendimiento y la versión final en cuanto a que la cláusula Cuarta Letra D no afectaba a la calidad de asesores. Él (Bulnes) me responde que eso es así y que así se lo ha ratificado expresamente el señor Eduardo Bitrán", dijo Oddó a La Tercera PM.

La respuesta de Bitrán

Eduardo Bitrán salió a responder este último antecedente del abogado Sebastián Oddó y aseguró que "la posición clara y definitiva de Corfo, en el sentido de que Julio Ponce Lerou y su clan familiar debían perder el control y quedar fuera de la dirección y administración de SQM, fueron expresadas pública y privadamente a la contraparte en reiteradas oportunidades".

El ex vicepresidente de Corfo además indicó que el tema específico sobre el rol futuro de Julio Ponce Lerou se planteó a SQM en una reunión a la que asistió en representación de la estatal en compañía del ex asesor Rodrigo Azócar y en la que no estuvieron presentes ni Sebastián Oddó ni Felipe Bulnes.

"Lo conversado y acordado en esa reunión fue que Julio Ponce Lerou saldría completamente de SQM, sin poder realizar actividades de dirección, administración o de cualquier otro tipo", agregó el también ex ministro.

Finalmente Bitrán rechazó "los intentos de Julio Ponce Lerou, su abogado Oddó y el directorio de SQM para tratar de justificar lo injustificable -el regreso de Julio Ponce Lerou y su clan familiar a la dirección de SQM- es una desfachatez y una vergüenza, que solo proyecta la cultura de impunidad que han tenido por años".