Fundador de Amazon se convirtió en el hombre más rico del mundo

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, se convirtió hoy por primera vez en el hombre más rico del planeta, con una fortuna que supera los 90 mil millones de dólares (equivalente a más de 58,2 billones de pesos chilenos) y desplazó en ese puesto al fundador de Microsoft Bill Gates.

Según informó Forbes -que sigue de cerca la fortuna de los ricos del planeta-, a la apertura de Wall Street, los títulos de Amazon subían un 1,6 por ciento, lo que añadía 1.400 millones de dólares (905.563 millones de pesos) a la fortuna de Bezos.

Esto le permitía al fundador de Amazon superar la fortuna de Gates, también por encima de los 90.000 millones de dólares, pero por debajo de Bezos.

Forbes, eso sí, recordó que si Gates no hubiera donado 32.900 millones de dólares de su fortuna a causas filantrópicas (unos 21,2 millones de millones de pesos), sería difícil que Bezos o cualquier otra persona pudiera sobrepasar el nivel de su riqueza.

Estos datos, sin embargo, tienen en cuenta la cotización de los títulos de, en este caso, Amazon y Microsoft, y el primer lugar puede llegar a cambiar minuto a minuto: de hecho, hace un año, como recuerda Forbes, el empresario español Amancio Ortega, del grupo Inditex, llegó sobrepasar a Gates durante dos días.

Con el dato de hoy, Bezos se convierte en la séptima persona que se convierte en la más rica del mundo desde que Forbes lleva la cuenta de estas fortunas, en 1987.

Jeff Bezos becomes the richest person in the world, surpassing Bill Gates https://t.co/TWyOnDgoNR pic.twitter.com/M0gJfDWkW7