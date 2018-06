Guillier: Se violó el acuerdo entre Corfo y SQM con contratación de Ponce Lerou

El senador independiente por Antofagasta, Alejandro Guillier, acusó en El Diario de Cooperativa que se violó el acuerdo entre Corfo y SQM para extraer el litio en el Salar de Atacama con el nombramiento de Julio Ponce Lerou y su hermano Eugenio como asesores de la minera no metálica.

El parlamentario denunció que "se ha violado el acuerdo en el punto uno, que era la modificación del gobierno corporativo que sacaba a los hermanos Ponce Lerou, los grandes corruptores de Chile, de la escena de SQM, a cambio de lo cual, además de pagar multas y las deudas que tenían y que querían desconocer, se le entregaron nuevos beneficios para poder aumentar los volúmenes de explotación de litio y se les alargaron los plazos para poder explotar, sobre todo, el Salar de Atacama".

"De manera que acá ha habido una burla, un engaño al Estado chileno", acusó el ex candidato presidencial, asegurando que "el Presidente de la República tiene la obligación de pronunciarse en defensa de los intereses del Estado de Chile".

Guillier confesó estar "indignado" y anunció que enviarán "un oficio al Presidente de la República (Sebastián Piñera) hoy para que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) vigile por los intereses de Chile".

"Aquí hubo un acuerdo entre Corfo y SQM que ha sido violentado y, por lo tanto, queda viciado ese acuerdo", aseveró el parlamentario, agregando que "SQM es el gran corruptor de la política chilena".

"Todavía podemos recuperar el litio"

El senador recalcó que "todavía podemos recuperar el litio, pero requiere audacia, requiere que el Presidente de la República se juegue. Él no puede jugar al árbitro, no puede decir que éste es un problema de privados, es un problema con el Estado".

"Son los recursos de Chile, es la fe pública, acá se está abusando de los chilenos y, por lo tanto, el Presidente de la República tiene la obligación de salir con una postura ética en función de los intereses de Chile y la mirada de largo plazo, no puede eludir su responsabilidad", indicó Guillier.

"No puede ser burlado el Estado de Chile, estamos hablando de Corfo, no pueden desconocer (el acuerdo), Corfo no es una empresa privada y, por lo tanto, tienen que ponérselas colorada y hacer respetar al Estado. Aquí se ha violado un acuerdo, es una burla para Chile y, además, es una provocación al Estado chileno", sentenció.

En el acuerdo quedó un vacío respecto al tipo de cargo que no podía ocupar Ponce Lerou, ante lo que la diputada radical por Antofagasta, Marcela Hernando, expresó que existe "un resquicio legal que solamente salva de una forma desde el punto de vista jurídico".

Gobierno: "Chile es un país abierto a la inversión extranjera"

A su vez, considerando que la empresa privada china Tianqi Lithium adquirió un 24 por ciento de las acciones de la Sociedad Química y Minera de Chile, el ministro de Economía, José Ramón Valente, fue consultado respecto a si existen problemas a la libre competencia.

El secretario de Estado dijo que "Chile es un país abierto a la inversión extranjera y es un país neutral respecto de la nacionalidad de esa inversión extranjera. Lo que le exigimos a los inversionistas extranjeros es que cumplan todas las leyes que los chilenos nos hemos dado, pero hacer suposiciones, armar historias que eventualmente podrían ser, nos pone en una muy mala situación institucional a Chile en la mirada del resto del mundo"

"Está en manos de la Fiscalía Nacional Económica el poder pronunciarse respecto a ese tema. Por lo tanto, mientras eso no ocurra, no hay nada más que podamos decir", aseveró.