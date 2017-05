Presidente CPC: "Cualquiera que haya puesto un micrófono en la Sofofa es un loco"

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno, aseguró que cualquiera que haya puesto un micrófono en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) "es un loco".

"Si los gremios a veces discrepan de lo que dicen las autoridades y a lo mejor a algún loco se le ocurre que tiene que saber", dijo en el programa "En Buen Chileno" de Canal 13.

Más tarde, enfatizó en que "cualquiera que haya puesto un micrófono en la Sofofa es un loco".

A juicio, tras este hecho pudo hacer razones económicas o políticas, pero aclaró "yo no estoy diciendo que sea (ese el motivo). Usted me dice 'cuáles pueden ser tan plausibles como los que ustedes me dicen', son los que yo les estoy mencionando".

Moreno además dijo que hay que investigar a todos, incluso al Gobierno y al sistema de seguridad: "Dejen que la Fiscalía lo vea".

El incidente del micrófono no es la única situación extraña que ocurría en la Sofofa, ya que en marzo de este año se enviaron correos electrónicos desde la cuenta del presidente de la Institución Hermann von Mühlenbrock, mails que él no escribió.

En medio de la polémica, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, señaló que se trata de una situación grave, porque dificulta el normal funcionamiento de una institución respetable.