Senador Coloma (UDI) acusó que espionaje en la Sofofa "son técnicas propias de la mafia"

El senador Juan Antonio Coloma, uno de los vicepresidentes de la UDI, acusó como "técnicas propias de la mafia" la colocación de micrófonos en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Esto luego que el gremio confirmara la existencia de una "vulneración de la seguridad y privacidad" de sus instalaciones, razón por la que presentaron una querella contra quienes resulten responsables.

"Esto es extremadamente grave, porque cuando hay espionaje dentro del ámbito público -en este caso dentro de una asociación gremial- quiere decir que alguien, que no sabemos quién es, porque puede ser de un ámbito distinto, noticioso, nadie sabe y uno no puede hacer presunciones, pero que se use técnicas propias de la mafia para tratar de oír temas indebidos, me parece que es absolutamente inadecuado", rechazó Coloma.

Por su parte, el diputado UDI, Patricio Melero, indicó que "tampoco sabemos a ciencia cierta qué es lo que ocurrió ahí, por lo tanto yo sería cuidadoso de sacar conclusiones de si afecta o no las confianzas empresariales y de si esto tiene efectos A, B, C o D porque no sabemos las causas, no sabemos que hay detrás de esto, y hasta que eso no se cumpla, yo sería prudente en sacar conclusiones".

"Lo que sí me atrevo a decir es que es un hecho grave y que ojalá se esclarezca lo más prontamente posible a través de una investigación acuciosa", agregó el parlamentario gremialista.

Mientras, desde el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, fue enfático en decir que este es, "sin lugar a dudas, una situación muy grave, y nosotros como Gobierno hemos sido muy claros en calificarlos de esa forma".

Sin embargo, el titular agregó que el Ejecutivo ha sido claro "en ser muy cuidadosos producto de lo que tiene que hacer denunciado a quien corresponde, para que se realicen las investigaciones que correspondan, así que creo que más que especular, sin lugar a dudas, sí calificar la situación como muy grave", dijo.

La Sofofa explicó este viernes que las acciones judiciales "se han ejecutado en el más breve lapso posible, ingresando la denuncia en el Ministerio Público una semana después del primer hallazgo y 24 horas después de recibido el informe técnico evacuado por la empresa especializada".