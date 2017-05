Sofofa confirmó "vulneración de seguridad" y presentó querella por micrófonos

No se modificará el proceso eleccionario al interior del gremio.

La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) confirmó la existencia de una "vulneración de la seguridad y privacidad" de sus instalaciones, razón por la que presentaron querellas en contra quienes resulten responsables.

A través de un comunicado, el gremio indicó que "inmediatamente que tomamos conocimiento de estos hechos encargamos la revisión completa de nuestras oficinas y equipos de comunicación a una empresa especializada, y requerimos la asesoría jurídica correspondiente".

"Con fecha de ayer (jueves) los antecedentes recibidos fueron puestos en conocimiento del Comité Ejecutivo, acordando esta instancia unánimemente presentar una denuncia a la Fiscalía con la finalidad de investigar, esclarecer estos hechos y determinar a sus responsables. A continuación se informó también a don Bernardo Larraín, candidato a presidir nuestra organización, y a don Patricio Jottar", continúa el texto.

La Sofofa explicó que las acciones "se han ejecutado en el más breve lapso posible, ingresando la denuncia en el Ministerio Público una semana después del primer hallazgo y 24 horas después de recibido el informe técnico evacuado por la empresa especializada".

"Estos hechos son de la mayor gravedad y es fundamental una acuciosa investigación, para lo cual tomaremos todas las acciones y medidas necesarias para colaborar en su esclarecimiento", recalcaron.

Junto con confirmar que no se modificará el proceso eleccionario interno, la Sofofa planteó que este episodio "es inmensamente dañino para nuestra institución, para el empresariado, para la credibilidad pública y para nuestro país. En lo personal, a los directivos de nuestra organización empresarial, les duele y afecta que se hayan vulnerado principios básicos de respeto a las personas e instituciones".

El hallazgo de micrófonos en las oficinas de José Juan Llagany y Herman Von Mühlenbrock fue confirmado durante esta jornada por el mismo líder del gremio, quien no había entregado más detalles sobre la denuncia.

CPC condenó hechos

A través de un comunicado, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Moreno, aseveró que "son hechos extremadamente graves, los cuales deben ser investigados a la brevedad y en detalle por la justicia para encontrar a los responsables. Condenamos de manera tajante lo ocurrido, en cuanto atenta contra la confianza y la sana convivencia que cualquier sociedad requiere para lograr la paz y armonía necesarias para el progreso".

"Acciones como estas son completamente inéditas y de una alta sofisticación delictiva. Pero más allá de que estemos frente a un hecho puntual, lo ocurrido es inaudito y preocupante, y tenemos que llegar al fondo de este caso para determinar quiénes son los culpables. Debemos garantizar a todos los chilenos que somos un país serio donde se puede vivir con tranquilidad, con seguridad y donde existe el más profundo respeto a la vida privada", manifestó.

Pedro Lizana, ex presidente de la Sofofa y actual consejero, planteó que "lo catalogo profesionalmente como una estupidez. No creo que tenga ninguna influencia (en la elección), que alguien se haya impuesto producto de una conversación, de qué opina la Sofofa o que va a opinar sobre el impuesto tal o sobre la ley que viene de tal cosa, no veo que influencia puede tener en la elección".