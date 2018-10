TC declaró inadmisible recurso de Ponce Lerou que buscaba frenar ingreso de Tianqi a SQM

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró inadmisible este jueves el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por las sociedades ligadas a Julio Ponce Lerou (Pampa, Potasios, Inversiones Global Mining) que buscaba bloquear el ingreso de la china Tianqi a la propiedad de SQM.

El presidente de la Segunda Sala del TC, Gonzalo García, explicó la decisión se tomó en "votación dividida" (ver archivo adjunto), donde "tres ministros estimamos que era inadmisible y dos ministros estimaron parcialmente admisible el requirimiento".

El ex controlador se oponía a que Tianqi adquiera el 25 por ciento de la propiedad de la minera no metálica, tras haber comprado a la canadiense Nutrien (ex Potash) en una operación que superó los 4.000 millones de dólares.

Ahora continuará el proceso en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que visó el acuerdo extrajudicial alcanzado entre la firma china y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Esto debido a que el TC dispuso alzar la suspensión decretada respecto del procedimiento de aprobación del acuerdo extrajudicial que se tramita ante esta instancia y, con ello, "podrá pasar a resolver los recursos de reposición interpuestos contra la resolución aprobatoria".