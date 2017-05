Von Mühlenbrock por micrófonos en Sofofa: Es inmensamente dañino para nuestra institución

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, aseguró que el hallazgo de un micrófono instalado en su oficina es un acto "inmensamente dañino para el empresariado".

"Esta situación es un delito y debe ser investigada como tal, con las sanciones correspondientes a este gravísimo hecho. Este acto es inmensamente dañino para nuestra institución, para el empresariado, para la credibilidad pública y para nuestro país", afirmó en conversación con La Tercera.

Consultado por la demora entre el hallazgo -hace una semana- y la denuncia realizada ayer viernes, von Mühlenbrock explicó que "actuamos con la máxima celeridad, cuidando la necesaria precaución y seriedad para que se pudieran hacer las investigaciones pertinentes".

"La semana pasada tuvimos antecedentes de la situación detectada en la oficinal personal de nuestro director José Juan Llugany, inmediatamente se encargó a una empresa especializada la revisión completa de nuestras oficinas y equipos de comunicación, y contratamos la asesoría jurídica correspondiente", detalló.

Tras esto, se informó al comité ejecutivo "el que acordó hacer de inmediato la denuncia a la Fiscalía con la finalidad de investigar, esclarecer estos hechos y determinar a sus responsables. El mismo día se le comunicaron todos estos hechos a don Bernardo Larraín, candidato a presidir nuestra organización y don Patricio Jottar".

Respecto a quienes sugieren que el hecho sería una maniobra de opositores a Larraín Matte para postergar la elección, el presidente de la Sofofa enfatizó en que "no me parece correcto que frente a una gravísima agresión a la institucionalidad de la Sofofa, que afecta no solamente al gremio, sino que también a los empresarios y al país, se hagan conjeturas y se especule sin ninguna base".

"Nosotros como Sofofa hemos optado por un camino diferente, el de la responsabilidad y pleno apego a la institucionalidad", concluyó.