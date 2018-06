Gobierno anunció impuesto especial a empresas digitales como Netflix, Uber y Spotify

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informó que el Gobierno decidió incluir a las empresas digitales en su anunciada reforma tributaria, con un impuesto especial a empresas como Netflix, Spotify y Uber.

"Éste es uno de los grandes temas de la modernidad y, por lo tanto, debe ser uno de los elementos en cualquier modernización tributaria", señaló Larraín.

"Hemos decidido incluir la tributación de la economía digital en nuestra modernización tributaria. Creemos que compañías como Uber, en transporte de pasajeros; Airbnb en servicios de alojamiento, Netflix y Spotify en entretenimiento, y todo el comercio digital, como Amazon y Aliexpress, deben tributar, aportando así al desarrollo de Chile y nivelando la cancha con sus competidores", sostuvo.

Para Larraín, "no es justo que prestando el mismo servicio, unos paguen impuestos y otros no".

Ministro de Hacienda reconoce que impuestos a Uber, Cabify o Alibaba puede encarecer los precios a consumidores. "Queremos emparejar la cancha", asegura. @Cooperativa pic.twitter.com/CPacWEzPt4 — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) 21 de junio de 2018

Recaudará "varios cientos de millones de dólares"

"En principio y cuando proceda, todos deben pagar impuesto a la renta e IVA y arancel de importación, salvo que tengan un tratado de libre comercio con Chile", manifestó.

Según el ministro, "el problema radica en que algunas de estas empresas no están constituidas en Chile y, por tanto, es más difícil cobrarles impuestos cuando están en el exterior".

"Nuestras estimaciones preliminares indican que la recaudación por impuestos a la economía digital incluyendo el comercio digital puede llegar a varios cientos de millones de dólares", precisó.

Conformidad en gremios

David Singh, secretario general de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos, indicó que "nunca es malo emparejar la cancha, así que vamos a ver como resulta este anuncio".

El dirigente recalcó que estas empresas "no pagan impuestos, tributan afuera y todos como usuarios sabemos eso. Yo soy usuario de Netflix y sé que no pago impuestos, no me voy a hacer leso yo mismo".

Por su parte, Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, aseveró que "nosotros somos el gremio más afectado lejos por el tema del e-commerce y de las plataformas, y cuando digo gremio me refiero al comercio y al turismo, con Airbnb, los Uber, los Amazon y los Alibaba, los carrier chinos en general".

"En su gran mayoría, porque no hay que generalizar, son plataformas que no están pagando impuestos y que se transforman en una competencia desleal para nuestro comercio establecido y también para las plataformas chilenas", añadió.