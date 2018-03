Once chilenos aparecen en ranking mundial de multimillonarios

La revista Forbes publicó el ranking de las personas más ricas del mundo en 2018, considerando solo a aquellos con fortunas superiores a mil millones de dólares.

Once chilenos destacan en la lista encabezada a nivel global por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, con US$ 112 mil millones, y seguido por el cofundador de Microsoft Bill Gates, con US$ 90 mil millones.

La matriarca de la familia Luksic, Iris Fontbona, es la primera chilena en aparecer en el ranking, en la posición 80 del mundo, con una fortuna de US$ 16,3 mil millones.

La sigue el empresario de retail Horst Paulmann en el lugar 422, con US$ 4,8 mil millones, misma cifra que posee Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet y controlador de SQM. Asimismo, destaca la presencia del presidente electo Sebastián Piñera en la posición 859 del planeta, por su fortuna de US$ 2,8 mil millones, la quinta más grande de Chile.

Estos son los chilenos en la lista y sus fortunas: