UDI por Van Rysselberghe: Los fiscales nos tienen acostumbrados a filtrar antecedentes

El senador Víctor Pérez (UDI) apoyó a la presidenta de su partido, Jacqueline van Rysselberghe, tras conocerse la correspondencia que mantuvo la parlamentaria con la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes) durante el debate de un proyecto de ley que buscaba beneficiar al sector artesanal.

Pese a que desde la UDI han evitado al fuego amigo y han preferido evitar referirse al tema, el parlamentario respaldó a Van Rysselberghe y acusó al Ministerio Público de filtrar investigaciones que involucran a sus militantes.

"Estas son materias complejas. Nosotros sabemos que una persona que tiene el liderazgo de Jacqueline van Rysselberghe, por ser presidenta de la UDI, tiene ataques de esta manera, porque los fiscales nos tienen acostumbrados a que cuando se trata de personas de oposición se filtran los antecedentes", sostuvo el parlamentario gremialista.

Pérez remarcó que "en la UDI hay absoluta claridad de eso y sólo nos urge prepararnos para lo que viene, una campaña mediática a partir de filtraciones de la Fiscalía".

La propia Van Rysselberghe aseguró que "me he sentido absolutamente respaldada porque por lo demás no hay nada, nada, nada detrás de eso. No hay financiamiento irregular".

En tanto, el senador ex RN Manuel José Ossandón, precandidato presidencial de Chile Vamos, emplazó a la presidenta de la UDI a aclarar la situación.

"Yo he sido siempre de una línea y creo que cualquier relación de gremios, negocios, etcétera, con la política le hace mal a todo el sistema, por eso yo creo que la presidenta de la UDI tiene todo el derecho, pero también el deber de aclarar esto. Depende de eso si la justicia tenga que investigar", sostuvo el ex alcalde de Puente Alto.