Van Rysselberghe: Los correos existieron, pero no influyeron en la labor legislativa

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, reconoció que envió y recibió correos electrónicos con el entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bíobío (Asipes), Luis Felipe Moncada, mientras se discutía la Ley de Pesca.

La información fue relevada este martes por un reportaje de Ciper en el que se publicaron una serie de correros electrónicos en los que la senadora y timonel de la UDI recibía instrucciones que pauteaban sus acciones en la discusión del proyecto de ley que buscaba beneficiar al sector artesanal, iniciativa que era rechazada por Asipes.

"Las indicaciones que yo presenté fueron indicaciones que yo concordé con mis asesores y que fueron solamente tres, y que fueron además aprobadas por la unanimidad de la sala", explicó la parlamentaria.

Y enfatizó: "En este proyecto estábamos absolutamente todos los senadores tanto de la Nueva Mayoría como de la Alianza de acuerdo en que había que perfeccionarlo (...) Yo no me coordiné con nadie, yo recibí una comunicación".

"Uno considera las indicaciones cuando son pertinentes y son un aporte a un proyecto en cuestión y desde esa perspectiva yo normalmente, y desde siempre en mi vida, escucho las opiniones desde distintos sectores", agregó.

Sobre su relación con Luis Felipe Moncada precisó que "es una persona que conozco de toda la vida y que además es militante de la UDI. El que me envíe o me dejen de enviar correos no significa que yo tenga que actuar de acuerdo a ello".

Respecto a los documentos además dan cuenta de que una pesquera de Asipes -Camanchaca- financió parte de la última campaña, Van Rysselberghe, respondió que "nunca he recibido financiamiento irregular para mi campaña ni yo ni nadie que esté cercano a mí".

Al mismo tiempo, la senadora le restó credibilidad a las acusaciones de su ex asesor Joel Chávez señalando que "es la persona que hoy día está querella por el Senado por estafa porque falsificó mi firma y se robó cinco millones de pesos con los cuales salió de vacaciones".

Dirigente pesquero: No tiene corazón

Rosendo Arroyo, dirigente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío, se refirió a la denuncia asegurando que "siendo una senadora de nuestra zona, que nos haya traicionado de la misma manera que nos traicionó el subsecretario de Pesca".

"Hay familias muy humildes que viven casi el día a día en la pesca artesanal y que no se tome en cuenta eso legislando, es macabro lo que ella hace. Yo creo que eso pasa a la categoría de alguien irracional, sin mente y sin corazón".

Senador UDI: Nunca recibí ni una instrucción

Otro de los aludidos en la investigación de CIPER fue el senador UDI Alejandro García Huidobro a quien se le acusa de haber recibido más de seis millones de las pesqueras y correos con indicaciones.

El parlamentario se refirió a la denuncia indicando que "niego absolutamente esa publicación, nunca he recibido ni aportes de ninguna pesquera. Por lo tanto, esto es dramáticamente perverso a la honra que uno tiene".

"Yo nunca recibí ni una instrucción de ningún dirigente, son correos que le envían permanentemente a los parlamentarios que están en las comisiones, pero yo no he presentado ninguna indicación", concluyó.