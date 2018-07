Gobierno anunció fin de discriminación a adultos mayores en servicios financieros

El Ministerio de Hacienda anunció la mañana de este miércoles que llegó a un acuerdo con los bancos para terminar con la discriminación a los adultos mayores, tanto en los servicios financieros como en los bancos.

Esta noticia se conoció luego que una profesora normalista jubilada, Ilka Soza, de 78 años, denunciara a través de una carta al director enviada a El Mercurio que su banco "por casi 30 años" le negó la posibilidad de renovar su tarjeta de crédito, porque no se otorga a los mayores de 72.

El otro caso corresponde a Miguel Kiwi, de 80 años, Premio Nacional de Ciencias 2007 y docente de la Universidad de Chile, a quien su banco también le negó la posibilidad de renovar su tarjeta.

Al respecto, el Presidente Sebastián Piñera manifestó que a los adultos mayores "les cierran, les terminan, les cortan los servicios bancarios por el solo hecho de llegar a una determinada edad. Y eso lo hacen algunos bancos en forma unilateral".

El Mandatario remarcó estar convencido "que esa práctica tenemos que terminarla. Especialmente no les renuevan las tarjetas de crédito ni los créditos hipotecarios, ni los créditos de consumo".

"Y eso por esa razón que nuestro Gobierno, en conjunto con los bancos, está trabajando en un programa para resolver estos tres grandes problemas. Y lo vamos a hacer terminando con toda discriminación por edad a los servicios financieros", adelantó.

Asociación de Bancos lamentó la situación

En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos, Segismundo Schulin-Zeuthen, expresó que "lamentamos la situación de estas dos personas, que yo espero que en este momento estén solucionadas, somos humanos, cometemos errores, tiendo, no conozco los casos en particular, que no hayan otras razones -como decía el ministro- que no los haga sujetos de crédito".

"Ustedes saben que administramos recursos de terceros, por consiguiente, tenemos que hacer una evaluación de crédito y suponemos que no hay razones de otro tipo detrás de estos dos casos", añadió.

Aún se desconoce la forma que tendrá este acuerdo, pese al anuncio de la autoridad, realizado el mismo día en que el Gobierno presentó el consejo de personas mayores, el que estará integrado por la ex primera dama Marta Larraechea, esposa del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.