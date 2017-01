AFP responden a Bachelet: El Estado debe asumir su papel

Ssnta Cruz precisó que "no hay nadie vetado" en la discusión por una reforma al sistema.

El presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, respondió a la Presidenta Bachelet en relación a la inviabilidad del sistema de pensiones y llamó al Estado a "asumir su papel" en ayudar a los más vulnerables.

Santa Cruz aseveró que "no hay nadie vetado" de cara a esta discusión, añadiendo que "lo que definitivamente es inviable es mantener la tasa de cotización, mantener la edad de jubilación, que los independientes no coticen y que el Estado no se haga cargo de ayudar con recursos de todos los chilenos a los más vulnerables, y sobre todo recursos puestos por los más ricos".

"Evidentemente la ayuda a la gente más vulnerable debe hacerla el Estado, debe asumir su papel", recalcó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una nueva ley para regular el sistema, Santa Cruz respondió que "lo importante no son los plazos, sino hacer bien las cosas".

Mientras tanto, el integrante del grupo Mejores Pensiones para Chile de la Universidad Católica, Salvador Valdés, sostuvo que "lo que está ocurriendo es que este debate que era importante y ya llevamos varios años en él (...) este Gobierno propuso en su programa en el año 2013 que iba a convocar una comisión para resolver y lograr un acuerdo".

"Como en toda comisión no hubo acuerdo, tampoco sigue el acuerdo al interior del propio Gobierno. Hemos perdido cuatro años y ahora le están tirando la pelota a la próxima Presidencia y probablemente sea parte de la campaña", dijo.