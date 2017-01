Diputado pidió formalizar a ex superintendenta de Pensiones por fusiones de AFP

El diputado de la DC, Fuad Chahín, se reunió con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para pedir la formalización de la ex superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, debido a las polémicas fusiones de las AFP Cuprum y Argentum (cuyo controlador es Principal), además de Provida y Acquisition (controladas por Metlife), entre septiembre de 2014 y enero de 2015.

La ex superintendenta aprobó estas fusiones en las que se utilizó el mecanismo goodwill, con lo cual obtuvieron un beneficio tributario de 420 millones de dólares, impuestos que no se pagaron y no se pagarán al Fisco.

El parlamentario aseguró que hay antecedentes suficientes para formalizar a Agnic, a propósito de una querella presentada por otros legisladores en 2015.

"Estamos ante una hipótesis de prevaricación administrativa, donde los antecedentes que obran en la carpeta investigativa a nuestro juicio fundamentan los hechos de la querella y por tanto creemos que habiendo transcurrido un tiempo más que razonable de investigación, se debe pasar a una etapa de formalización", aseveró Chahín.

El diputado de la DC añadió que espera que el Ministerio Público haga su labor y que sean pruebas serias las que respalden los hechos.

El pasado 13 de de diciembre la Superintendencia de Pensiones por medio de dos resoluciones validó ambas fusiones al no presentarse evidencia de su ilegalidad.

Cabe recordar que tanto Argentum como Acquisition son AFP denominadas de "papel", ya que no cuentan con oficinas ni con fondos de pensiones al momento de realizarse estas fusiones con Cuprum y Provida, respectivamente.

Además, la polémica fusión de estas administradoras de pensiones también motivó la creación de una comisión investigadora y la renuncia de Agnic.