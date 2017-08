Encuestas de AFP: Mayoría prefiere que cotizaciones vayan a cuenta individual

Las AFP Cuprum y Habitat dieron a conocer los resultados de las encuestas que realizaron a sus afiliados y en las que una gran mayoría de las personas se mostraron en contra de que un organismo público administre sus fondos.

En el caso del sondeo realizado por AFP Habitat a 65 mil personas, el 73,4 por ciento de los afiliados prefirió que el cinco por ciento de cotización extra vaya directo a su cuenta individual.

En tanto, el 86 por ciento consideró que la plata debe ser heredable.

En la encuesta de Cuprum, realizada a 35 mil afiliados, el 80 por ciento indicó que la AFP debe defender el interés de los cotizantes y que la propuesta del Gobierno no ayuda a mejorar las pensiones.

En este contexto, el gerente general de AFP Habitat, Cristián Rodríguez, sostuvo que "hay mucho de grupos minoritarios que levantan temas o aspiraciones de que la gente no está contenta y no quiere a las AFP son más bien grupos minoritarios que tienen objetivos bien particulares y no es en verdad lo que piensan al menos la mayoría de los afiliados de Habitat".

Por contraparte, la subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, declaró que "uno esperaría una dedicación que fuera más persistente en cuanto a la administración de las pensiones, la inversión de los fondos y puesto el foco principalmente en cómo estas organizaciones forman parte de la seguridad social de nuestro país y no necesariamente están dedicadas a operar de las iniciativas del Gobierno"

"Las AFP, en mi opinión, deberían dedicarse a opinar de lo principal que es recaudar las cotizaciones de los trabajadores invertirla y pagar pensiones", fustigó.

En este marco, este jueves se conocieron los resultados de la rentabilidad de los multifondos de julio, en los cuales todos tuvieron resultados positivos, salvo el Fondo E.