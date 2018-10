Ministro del Trabajo: Si se demora cinco años la jubilación, aumenta cerca del 40 por ciento

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, aclaró algunos puntos de la reforma al sistema de pensiones presentada por el Gobierno este domingo.

En El Diario de Cooperativa el titular de la cartera entregó detalles sobre el 4 por ciento y aseguró que "no es que se permita retirarlo".

"Lo que se permite es que si usted cotiza más que su edad legal, el incentivo es que podrá retirar la mitad de lo que cotizó", dijo Monckeberg.

En ese sentido, ejemplificó, y aseguró que "si usted demora cinco años su jubilación, si en vez de pensionarse a los 60 se pensiona a los 65, implica un aumento de la pensión cercana al 40 por ciento".

"De tal manera que mucha gente que quiere, que puede trabajar, vamos a incentivar que lo hagan", agregó.

Respecto a lo que el Gobierno busca con esta reforma, el ministro resumió que se pretende, "con los actuales pensionados, subir las pensiones lo que más se pueda, de acuerdo a nuestras posibilidades económicas hoy; y también cambios estructurales que permita a los futuros pensionados -que hoy día están trabajando- garantizar buenas pensiones al momento que se jubilen".

"En 10 años más, la cantidad de personas que va a ir a tocar la puerta para pensionarse por vejez va a ser el doble que la de hoy día, así que si nos enredamos en peleas políticas y no hacemos reformas no vamos a cambiarles la realidad a miles de chilenos que hoy día no están recibiendo buenas pensiones", aseguró.

Situación de los independientes

El ministro Monckeberg además se refirió a cómo será la situación de los independientes con los que se busca que tengan "obligación de cotizar" pero de forma gradual.

"Los independientes hoy día tienen la obligación de cotizar por el 100 por ciento del monto, lo que nadie ha cumplido porque hemos hecho las cosas mal. En los últimos 10 años hemos ido postergando esta obligación y nadie cotiza nada. En teoría, en marzo a todos los independientes les deberían detener su devolución de impuestos para que paguen las cotizaciones", explicó.

"Nosotros presentamos un proyecto de ley que ya se aprobó en el Senado que lo que busca es que los independientes mantengan la obligación de cotizar pero gradualmente, 2 por ciento cada año, para que no le afecte en su líquido", agregó.