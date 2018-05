Reforma previsional: Presidente Piñera dará anuncios en cuenta pública

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, confirmó que el Presidente Sebastián Piñera espera hacer anuncios sobre la reforma al sistema de pensiones en la cuenta pública del próximo 1 de junio.

Larraín encabezó el jueves una reunión en La Moneda que se extendió por más de tres horas, una cita donde estuvieron los equipos de Hacienda, Trabajo y Presidencia.

De momento, se confirma el aumento de 10 a 14 puntos en las cotizaciones, que será de manera gradual para no afectar al empleo, siendo la piedra de tope cuánto pueden aumentar las pensiones solidarias ante el escenario de estrechez fiscal.

"Contempla un aumento de cotizaciones, estamos trabajando en un escenario base de cuatro puntos de aumento de forma gradual de las cotizaciones y, un segundo tema, para aquellos que hoy reciben la pensión básica, cómo podemos mejorarla", manifestó el jefe de la billetera pública.

El ministro Larraín añadió que "se ha conversado mucho con distintos actores, hay reuniones que ocurren semanalmente en el Ministerio de Hacienda y trabajo que seguimos haciendo".

"Así es que nosotros mantenemos este propósito y este trabajo, y el Presidente (Sebastián Piñera) algo podrá anunciar el día 1 de junio y luego de eso vamos a tener un proyecto", aseveró.

Oposición no está de acuerdo con que mayores cotizaciones vayan a AFP

Se intensificarán las reuniones de los equipos técnicos y se trabaja también en el tema de los incentivo, para que aquellos que deseen extender su edad de jubilación tengan algún estímulo monetario.

Sin embargo, en la oposición dicen no estar de acuerdo con que las mayores cotizaciones vayan a las AFP, según planteó el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el socialista Gastón Saavedra.

"Por qué no pensar en que el mercado tenga otros agentes que permita que haya más competencia y haya libertad para elegir y no me circunscriban sólo a las mismas AFP, tiene un mercado altamente concentrado. La crema de la leche se la siguen llevando los dueños de las AFP, para eso no estamos", manifestó.

Mientras que en la UDI, el diputado Patricio Melero sostuvo que "hoy hay mayor conciencia y mayor grado de acuerdo. En la necesidad, por ejemplo, de aumentar la cotización, hay un gran consenso en la necesidad de darle un tratamiento distinto a las mujeres respecto de los hombres".

"Creo que hay gran consenso sobre la necesidad de disminuir la informalidad e incorporar a los independientes", sentenció.