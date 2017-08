Andrés Velasco cree que es "imposible" aprobar la reforma de pensiones en cuatro meses

El ex ministro y actual candidato a senador por el Maule, Andrés Velasco, planteó en Cooperativa que lograr la aprobación de una reforma al sistema de pensiones es "imposible" y que no sabe si se trata de un "gesto para la galería".

En conversación con Lo que Queda del Día, Velasco manifestó que tiene "preocupación por un aspecto más político que puramente técnico. Yo no sé si el Gobierno espera o no espera aprobar estas leyes, pero en ambos casos me preocupo porque si no esperan aprobarla y es sencillamente el gesto para la galería, creo que eso no es muy productivo".

"Si efectivamente esperan sacar tres leyes de gran complejidad en dos o tres meses tampoco me pone muy contento ni me deja muy tranquilo porque este es un asunto hiper difícil que involucra mucha plata y que tiene aspectos técnicos muy complejos", añadió.

"Cuando se hizo la primera reforma en el Gobierno número uno de Michelle Bachelet, solamente en la Cámara de Diputados estuvimos más de un año, en el Senado estuvimos nueve meses. El trámite completo del proyecto de ley fueron más de dos años", recordó.

Velasco reiteró que "este es un proyecto muy complejo, entonces pensar que se puede sacar bien en tres o cuatro meses es imposible".

Para el ex titular de Hacienda es "innecesaria" la creación de un "ente estatal, porque los que están celebrando en estos momentos más contentos son los dueños de las AFP, porque ellos habrían tenido que administrar más plata, les habría significado más responsabilidad y más gastos y no les habría significado un peso extra en ingresos, porque en Chile la AFP cobra un porcentaje del sueldo de la persona".