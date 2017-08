Asociación de AFP: Que la gente que más tiene pague la solidaridad

El presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, planteó sus discrepancias con el proyecto de reforma previsional que presentó en la víspera la Presidenta Michelle Bachelet para mejorar las pensiones.

La iniciativa, en resumen, plantea un aumento inmediato de las pensiones en 20 por ciento, además de un cinco por ciento de cotización extra a cargo del empleador, donde un tres por ciento irá a las cuentas individuales de los trabajadores y un 2 por ciento se destinará a un "fondo de ahorro colectivo" y de carácter solidario.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, el dirigente gremial manifestó la necesidad de que sean "los que más tienen" quienes deben aportar a la solidaridad del sistema.

"Lo que este proyecto mal aborda es que la solidaridad se la está pidiendo única y exclusivamente a la gente que vive de un sueldo y aquí el Estado no hace ninguna solidaridad ni los que más tienen ponen un peso para la solidaridad necesaria para ir en ayuda de los jubilados de hoy y los jubilados de los próximos años", dijo el ex líder de la CPC.

"Este proyecto va única y exclusivamente en ayuda de la clase media, a los que menos tienen, que es la pensión básica solidaria, no les toca ni uno (...) Pidámosle el esfuerzo a la gente que más tiene y que paguen la solidaridad y no le pidamos a la gente que vive de un sueldo y no ocupe yo la plata de los trabajadores en hacer solidaridad", añadió.

Además, el dirigente planteó que el aumento inmediato del 20 por ciento de las jubilaciones debe provenir desde el propio Fisco.

"No discuto que para algunas personas puedan aumentar las jubilaciones 20 por ciento, pero yo digo 'aumentemos las jubilaciones, en un 20 y capaz que en un 25 por ciento', pero hagámoslo a través del Tesoro Público, que es donde los que más tienen ponen la plata. Yo quiero que la solidaridad se haga, pero con la plata de los que más tienen y no con la plata de la gente que vive de un sueldo", aseveró Santa Cruz.

Mientras, el dirigente igualmente valoró el aumento de las cotizaciones de los trabajadores, pero consideró que el total debe ir a una cuenta individual, a diferencia de lo que planteó el Gobierno respecto a que una parte va a una cuenta individual y otra parte al un fondo solidario.

"Hay algunas cosas rescatables que van en la línea correcta. Aumentar la cotización es lo que hay que hacer y eso creo que es un paso importante, pero así como lo digo lo anterior, creo que es importante que la cotización completa que paga el empleador, que me parece bien que la pague el empleador, debe ir únicamente a la cuenta individual de los trabajadores", concluyó.