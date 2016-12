Comisión investigadora entregó a Contraloría antecedentes de "jubilazos" en Capredena

Un oficio enviado desde la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por los "jubilazos" confirmó discrepancias entre el sueldo base imponible de cuatro ex directivos de Capredena y el cálculo de la pensión que reciben según los parámetros impuestos por Contraloría.

Se trata de la ex vicepresidenta de la entidad, Patricia Aylwin Pinochet; el ex jefe de Administración y Finanzas, Carlos Fuentes; el ex gerente general, Luis Jara Lepe; y el ex gerente de Auditoría, Juan Vargas Cordero, quienes reciben pensiones de entre 2,8 y 4,8 millones de pesos.

Según el diputado Leonardo Soto (PS), presidente de la comisión investigadora por los "jubilazos", estas personas se autoadjudicaron una asignación por funciones críticas para así abultar sus pensiones.

"Le hemos entregado todos los antecedentes al señor contralor con el objeto que él ordene el inicio de un proceso de invalidación, que ponga término a unas pensiones que son claramente abusivas e inaceptables en este país", dijo el parlamentario.

"Los antecedentes preliminares que tenemos es que efectivamente se incluyeron dentro de la base de cálculo asignaciones remuneracionales que no podían incluirse y a través de ello se abultaron artificialmente los montos", enfatizó el parlamentario, quien entregó los antecedentes al contralor Jorge Bermúdez.

Otro integrante de la instancia parlamentaria, Felipe Ward (UDI), respaldó la solicitud de indagatorias al organismo fiscalizador.

"Me parece grave. Esto es respuesta a un oficio que enviamos tiempo atrás como comisión, oficio que se demoró pero que llegó. Obviamente este tipo de situaciones, donde la persona es juez y parte al momento de determinar su pensión, provoca este tipo de discrecionalidades que naturalmente deben ser corregidas", manifestó el gremialista.

Contraloría iniciará investigación especial

El contralor Jorge Bermúdez adelantó que según los antecedentes expuestos lo que corresponde es una investigación especial.

"Nosotros siempre actuamos a través de nuestros instrumentos, uno de ellos es la auditoría, si esto no se ha detectado en una auditoría nosotros esperamos hacer una investigación especial sobre esa materia, por lo tanto, si fuera así, evidentemente tendríamos que actuar", manifestó el contralor.

Bermúdez añadió que "nosotros con los recursos que hacemos no logramos tener la cobertura completa del Estado, ni siquiera en cuatro año, por lo tanto que las posibilidades de detectar todos y cada uno de los problemas que puedan producirse en la administración del Estado son no muy altas".

En Capredena no se referirán al tema mientras existan investigaciones en curso.