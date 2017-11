Funcionarios de la DGAC demandan al Estado ante la CIDH

Los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) presentaron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en reclamo por la "excesiva" demora del Senado para que defina la contienda de competencias entre la Corte Suprema y Contraloría, que chocaron en su decisión respecto a las cotizaciones de los trabajadores del organismo.

Los trabajadores, que hoy deben cotizar en las AFP, exigen ser traspasados a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), el sistema que rige para las Fuerzas Armadas.

Fue el propio contralor Jorge Bermúdez quien pidió hace ya casi un año que el Senado defina las competencias en este caso luego de que la entidad que él dirige rechazara el traspaso de los funcionarios, sin embargo, los tribunales fallaron a favor de los trabajadores.

El pasado 20 de octubre el abogado de los trabajadores de la DGAC, Héctor Rodríguez, presentó la demanda que remarca que "se han cumplido más de 10 meses desde que el H. Senado de la República debió haber resuelto este asunto, algunos de los demandantes han fallecido durante esta espera, otros han renunciado a la DGAC, otros se han jubilado por un sistema previsional que no les corresponde, etc. A la fecha de hoy, el Senado no ha dado ninguna fecha aproximada de resolución del conflicto", publicó este jueves La Tercera.

"Esta situación de incertidumbre no sólo afecta a los involucrados, sino también a las instituciones y a nuestro estado de derecho", insistió el abogado en su demanda quien remarcó que "el Senado nos ha dejado en una situación de incertidumbre (...), ha incumplido sus propios compromisos en relación a las fechas de resolución".