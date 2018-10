CPC llamó a la responsabilidad ante inminente reforma a pensiones

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, realizó un llamado a todos los sectores políticos a la "responsabilidad" ante el inminente anuncio de la reforma al sistema de pensiones.

En la espera del anuncio oficial del Presidente Piñera, Swett manifestó que "desde la Confederación de la Producción y el Comercio queremos hacer un llamado muy responsable a que pongamos ante todo al adulto mayor, a la persona, por sobre nuestras ideologías, diferencias de domicilio y yo creo que esto es una responsabilidad con una sociedad, más que fijar un domicilio ideológico o político".

Desde la oposición, el senador Juan Pablo Letelier (PS) comentó que "se necesita aportar a un sistema también solidario, si esto es solo más AFP no se ha entendido a mi juicio la crisis que tiene el sistema actual, por ende no va a cambiar nada sustantivamente si no le introducimos un modelo mixto con solidaridad".

Por su parte, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) recalcó que "entiendo que hay una parte de la oposición que lo que más le preocupa es que no haya un peso más para las AFP. Yo espero que nuestro gobierno no centre su discusión en eso y que más bien nos centremos en lo que le importa a la gran mayoría de los chilenos, que es que mejoren las pensiones".