Este martes empieza a tramitarse la reforma de pensiones de Sebastián Piñera

Este martes comienza en el Congreso -en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados- la tramitación legislativa de la reforma previsional de Sebastián Piñera.

Los parlamentarios de oposición insisten en su propuesta de discutir primero, y de manera expedita, el fortalecimiento del Pilar Solidario, para beneficiar con prontitud a los sectores de menos recursos, y seguir luego el resto de la iniciativa gubernamental.

"Es apropiado, es correcto separar los proyectos y trabajar, así como se hizo en un minuto, el Pilar Solidario", afirmó el diputado PS Gastón Saavedra, presidente de la Comisión de Trabajo, quien incluso pone en duda el visto bueno para la idea de legislar si es que no se separa el proyecto.

El fortalecimiento del Pilar Solidario "inyecta de inmediato recursos para aquellas pensiones más bajas que viven en el país, tanto el Pilar Solidario como en el aporte previsional solidario".

"La mayoría del Congreso está por que haya separación de ambas cosas", aseguró Saavedra.

Goic: Hay que escuchar a la oposición

Para la senadora DC Carolina Goic, presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, "lo más importante es el llamado al Gobierno", puesto que "el Presidente pone el tono del debate".

"Esto no se divide entre los buenos y los malos, los que le dan la espalda a los jubilados y los que no. Lo que queremos es el trabajo en conjunto, pero eso requiere escuchar las propuestas de la oposición para poder tener acuerdos en un tema tan trascendental", advirtió la ex candidata presidencial.

Gobierno: "Hay que abordarlo completo"

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondió que "hacer más expedito el proyecto significa aprobar el proyecto de pensiones del Gobierno, no separarlo, porque separarlo soluciona una parte del problema".

"¿Por qué dejar de lado a las mujeres y a la clase media chilena y sólo solucionar el problema del Pilar Solidario? Nosotros creemos hay que abordarlo completo, y por eso creemos que esto debe ser un tratamiento integral, como se da en el proyecto de pensiones", remarcó el secretario de Estado.

En la misma línea se había manifestado anteriormente el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien aseguró que una eventual división del proyecto "significaría postergar una vez más a las mujeres, a la clase media y dejar el aumento de pensiones para ellos para después".