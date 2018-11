Larraín pide a Eyzaguirre "no confundir a la opinión pública" con críticas a reforma previsional

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondió al ex titular de la cartera Nicolás Eyzaguirre, quien criticó duramente la reforma al sistema de pensiones propuesta por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Eyzaguirre cuestionó este viernes en El Primer Café el proyecto calificándolo como "irresponsable" y aseverando que los "números no calzan", frente a lo cual planteó que "o nos van a precipitar en una condición fiscal insostenible o se están ocultando futuros recortes en cuestiones que nos van a doler mucho".

Ante eso, Larraín apuntó que "el informe financiero deja claro, si se compara con el informe de finanzas públicas, que el proyecto está plenamente financiado dentro de las holguras que tiene el Gobierno para los próximos años, de tal manera que es exactamente al revés, es un proyecto con absoluta responsabilidad fiscal".

En ese marco, llamó al ex ministro a "no confundir a la opinión a pública" porque, aclara, "cuando se plantea que el proyecto tiene en régimen un costo de 3.500 millones de dólares, no es el próximo año, es la cifra que ocurre 10 años después de su implementación".

Previamente ya habían reaccionado desde la UDI, con el diputado Guillermo Ramírez, quien emplazó a Eyzaguirre para que "deje que nosotros nos preocupemos del déficit fiscal, que somos bastante mejores para eso de lo que hicieron ustedes en el Gobierno pasado".

El próximo martes, en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, se iniciará el trámite legislativo del proyecto, con la presencia del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.