"No + AFP" calificó como "desatino y despropósito" propuesta de la CPC por pensiones

El vocero del movimiento "No + AFP", Luis Mesina, calificó como un desatino y un disparate la propuesta entregada por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) para reformar el sistema de pensiones, la cual incluye el aumento de la edad de jubilación a 67 años y el incremento de la cotización al 16 por ciento.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el dirigente no obstante destacó que con esta propuesta, más la realizada el año pasado por el propio movimiento da pie para iniciar una discusión para llegar a un acuerdo nacional en torno a este tema.

"Nos parece un desatino, un despropósito, en el marco del debate que aún no comienza respecto de las transformaciones que requiere hacer este sistema para responder a la demanda gigantesca que es pagar mejores y mejorar las actuales pensiones, nos parece que es un disparate, se parte por un sentido totalmente opuesto", afirmó Mesina.

"No es solamente, como dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que era poco popular, este es un problema concreto, real. La gente, y especialmente los sectores medios, los sectores medios pobres y los pobres enfrentan la calidad de vida después de los 60 o 65 años en condiciones muy trágicas", añadió.

El dirigente además sostuvo que la propuesta de la CPC no cuenta con fundamentos serios para determinar cuanto mejorarán las pensiones de los chilenos.

"No se está transparentando este tema. Frente a la propuesta de la CPC no hay ningún antecedente serio respecto del fundamento o los fundamentos que ellos han planteado para estas modificaciones. Su propuesta de aumentar la edad de jubilación a 65 las mujeres, y una vez que se equipare llevar a 67 la de los hombres, no dicen cuanto va a mejorar las pensiones", manifestó.

"Eso es francamente increíble, por que eso lo hacen sobre la base de tomar en cuenta rentabilidades pasadas que tenía el fondo de pensiones. Los primeros 10 años rentaban por sobre el 12 por ciento, pero las rentabilidades de este periodo están por debajo del cuatro por ciento", enfatizó.

En esa línea, Mesina opinó que "con el aumento de la edad, incluso con el aumento de la contribución, con las mismas tasas de interés que hay hoy día se van a mantener en 30 años más el mismo nivel de pensiones, no van a crecer, porque hay que considerar la rentabilidad del capital".

Pese a las críticas, el vocero de "No + AFP" consideró un punto positivo de esta propuesta del gremio empresarial y llamó a la Presidenta Michelle Bachelet a fijar criterios para establecer un acuerdo nacional.

"Creemos que este esfuerzo que ha hecho la CPC en orden a plantear una propuesta al país ha despejado un tema y se los dijimos y creo que es bueno. Los trabajadores a través de la coordinadora 'No + AFP' hicimos una propuesta el 28 de noviembre a todo el país", dijo.

"Hay dos propuestas importantes en el país, creo que ahora corresponde que la Presidenta, como dijo, habría que hacer un gran acuerdo nacional, fije los criterios, el marco, cual va a ser la metodología para empezar a contrastar las diversas propuestas, se evalúen, se calculen como son sus aplicaciones en términos financieros", concluyó.

CPC estima crecimiento de hasta 60 por ciento en pensiones

En tanto, Hernán Cheyre, integrante de la comisión asesora de pensiones de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) que elaboró la propuesta conocida en la víspera, avizoró que con las modificaciones las jubilaciones podrían elevarse hasta en 60 por ciento.

"Cada punto de cotización adicional es más o menos 10 por ciento de mayor pensión, por lo tanto si son seis puntos, sería un 60 por ciento de mayor pensión, obviamente en función del número de años que se coticen efectivamente", aseveró.

Asimismo, consideró novedosa la fórmula de aumento de las cotizaciones, ya que de los seis puntos porcentuales de incremento, los empleadores debieran hacerse cargo de la mayor parte.

"Se propone aumentar la tasa de cotización en un seis por ciento, desde el 10 de hoy día a 16 por ciento, bajo una modalidad más novedosa ya que tres puntos porcentuales de esos irían directamente de cargo al empleador y con los segundos tres se le diría al trabajador que si está dispuesto a poner un punto más, los empleadores ponen dos más. Bajo ese esquema estos seis puntos se dividirían en cinco de cargo al empleador y uno de cargo al trabajador", aseveró.