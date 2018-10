Presidente Piñera confirmó extensión de carrera militar para "aliviar las arcas fiscales"

El Presidente Sebastián Piñera confirmó este martes que el Gobierno tiene en carpeta un proyecto para extender la vida laboral de los uniformados.

En medio del despliegue de La Moneda para explicar la reforma previsional, el Mandatario sostuvo un desayuno con adultos mayores en cercanías de la Plaza Yungay, donde informó de esta iniciativa con la cual se espera extender la carrera militar al menos en cinco años.

"Hoy el Estado aporta más a la previsión de las Fuerzas Armadas que lo que aporta al pilar solidario y estamos buscando equilibrar esa situación, aumentando significativamente el aporte del Estado al pilar solidario y, por tanto, favorecer a ese millón y medio de pensionados, pero también estamos estudiando un proyecto de ley que extiende la carrera funcionaria, que hoy dura 30 años", aseguró.

Por lo tanto, recalcó el Jefe de Estado, "vamos a extender la carrera militar de 30 a 35 años y eso va a producir un alivio a las arcas fiscales".

"Se complicarán más las decisiones a afiliados" con reforma previsional

En paralelo, respecto a la reforma previsional sigue la discusión y los cuestionamientos sobre la posible doble comisión en la que se podría incurrir si se elige una opción distinta a las AFP para que administre el 4 por ciento de cotización extra.

El economista y ex miembro de la Comisión Bravo Andras Uthoff dijo que "seguramente algunas AFP van a ir a administrar este 4 por ciento sin costo adicional, es muy probable que esto ocurra. Lo más probable es que si entra un nuevo actor, sí lo va a tener que hacer".

"Nuevamente es como jugar con la organización industrial de una industria que no es competitiva. Más bien, lo veo eso como un llamado a decir 'mire, el Gobierno, nosotros, no somos pro AFP, no es que estemos haciendo esta reforma para las AFP, vamos a permitir que otros actores entren', pero una vez más, si usted lo mira desde el punto de vista del afiliado, que quien es el que viene a ser beneficiario con el sistema, se le van a complicar más las decisiones", advirtió.

"Puede existir una entidad estatal que administre fondos"

Mientras que desde el Gobierno asumen esta posible doble comisión como parte de la competencia, sosteniendo, incluso, que con más competencia se abre la puerta a que el BancoEstado entre a administrar fondos con otro giro.

"A través de este proyecto es posible que haya una administración estatal de recursos si es que BancoEstado, a través de la Administradora General de Fondos, crea una filial que va a participar en la administración de estos recursos. Por lo tanto, puede existir una entidad estatal que administre estos fondos si es que esto ocurre", afirmó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Larraín, además, planteó este martes la idea de invertir este 4 por ciento en activos más riesgosos, buscando también retornos mayores y, con ello, mayores rentabilidades.