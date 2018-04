Subsecretaria: Si no entienden el sentido de ahorrar, no podemos mejorar las pensiones

La subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, enfatizó en la importancia de que la ciudadanía ahorre para poder solucionar "el problema" de las pensiones en Chile.

La autoridad enfatizó que "si no conocemos el sistema de pensiones, es imposible que podamos gestionar de mejor manera nuestra pensión".

"Si no entendemos cuál es el concepto de la obligatoriedad, trataremos de saltarla", resaltó la subsecretaria quien añadió que "cuando entendemos el sistema previsional en su integralidad podemos también encontrarle mucho más sentido a ahorrar a largo plazo para una contingencia que todavía no la estamos viendo como certera"-

Zaldívar planteó que "no hay una sola visión de cómo podemos mejorar el sistema, pero sí estamos de acuerdo en tres cosas: que las pensiones no son buenas; que no podemos esperar y que es indispensable que nosotros corrijamos el sistema y, no para el futuro, sino que desde ya. Y, tercero, que en la medida que no tengamos una sociedad que entienda y conozca cómo funciona el sistema, es imposible que podamos tener mejores pensiones".

"Si las personas no entienden cuál es el sentido de ahorrar para su vejez, no vamos a poder solucionar el problema de las pensiones", recalcó.

La autoridad señaló que "cada uno podrá tener su postura frente a este tema, y la valoración de si es bueno o mala, dejémosla en otro escenario. Aquí enseñemos a nuestros trabajadores cómo sacar el mejor provecho de lo que tenemos actualmente y cuál es la realidad del sistema".