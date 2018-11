Líder de la Comisión Bravo por FF.AA.: No puede haber dos sistemas de pensiones

El economista y máster de Harvard David Bravo reiteró la necesidad de que las Fuerzas Armadas tengan el mismo sistema de pensiones que el resto de los chilenos, y que las diferencias que pueda haber estén en su estatuto laboral.

El experto, quien lideró la comisión asesora sobre pensiones durante el pasado gobierno de Michelle Bachelet, enfatizó que "lo que no soporta la sociedad son los privilegios".

En conversación con Ahora es Hora en Cooperativa, agregó: "Nosotros, en la recomendación de la comisión, aunque la Presidenta no nos puso el tema, dijimos 'no puede haber 2 sistemas de pensiones'. No puede haber 2 tipos de chilenos".

La instancia, conocida como "comisión Bravo" justamente por David Bravo, realizó una serie de recomendaciones, como aumentar la cotización individual, disminuir la cantidad de multifondos y aumentar gradualmente la edad de jubilación de las mujeres, hasta 65 años, entre otras.

"He señalado que las diferencias más bien deberían estar en el estatuto laboral, pero el sistema de pensiones debería ser exactamente el mismo. ¿Por qué deberían tener un sistema de pensiones distinto?. Creo que eso no es soportable", subrayó.

En este sentido, lamentó que en el proyecto de reforma previsional del Presidente Sebastián Piñera "el tema no se menciona".

"Bueno, este es un pecado que se viene cometiendo desde hace tiempo", resumió.

Respecto al proyecto en general, manifestó que está bien que "entren otros actores", y que las propuestas de la comisión iban en esa línea.

"El único punto es, perdón, por qué para el 4% y no para el 14 (por ciento). No he escuchado y no he visto en el proyecto un argumento muy sólido al respecto", concluyó.