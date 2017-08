Minuta del Gobierno admite impacto en sueldos y empleos de reforma a las pensiones

El Gobierno advirtió que la reforma previsional puede generar la pérdida de hasta 394 mil empleos con contrato, según reveló una minuta dada a conocer por el Ejecutivo.

El "Informe de Productividad" (revisar archivo adjunto), elaborado por los equipos técnicos de los ministerios de Hacienda y Trabajo, fue ingresado a la Cámara de Diputados y en el documento se advierte que los tres proyectos que contempla la reforma al sistema de pensiones, en particular el aumento de las cotizaciones en un 5 por ciento con cargo al empleador, sí tendría impacto en la economía en puntos como el empleo y los sueldos.

Según los cálculos hechos por el mismo Ejecutivo, el impacto podría ir entre 2.200 y 394.000 empleos formales y con contrato, siendo el efecto intermedio entre 60.000 y 124.000 empleos asalariados menos.

Además, el análisis de las carteras calculó una caída del 3,3 por ciento en el sueldo líquido de los trabajadores a largo plazo.

Tras conocer esta información, el diputado UDI Ernesto Silva manifestó que "el Gobierno incorporó un 'Informe de Productividad' que dice que como consecuencia de la reforma previsional se pueden perder hasta 394 mil trabajos formales. Eso, si llega a pasar, sería dramático".

"Nosotros le decimos al ministro: No haga esta reforma", expresó.

En respuesta, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se defendió señalando que estos efectos también fueron medidos en la propuesta presentada por el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

"Es una cota muy superior de cualquier estimación, porque estos cambios son graduales y, en segundo lugar, buena parte de lo que se contribuye al sistema significan beneficios y, por lo tanto, las personas están dispuestos a hacer ese esfuerzo. El número específico que le van a comentar se aplica exactamente igual al 4 por ciento que ha propuesto la candidatura de Sebastián Piñera como cambio", dijo el secretario de Estado.

Ministros de Hacienda y Trabajo presentan #NuevoAhorroColectivo en sesión especial de comisiones de Constitución, Hda. y Trabajo de Cámara pic.twitter.com/7txbQAzyFE — Min. Hacienda Chile (@Min_Hacienda) 16 de agosto de 2017

CPC llamó a mejorar el proyecto en el Congreso

Por su parte, el timonel de la CPC, Alfredo Moreno, sostuvo que este proyecto, al no destinar la mayor cotización a la cuenta individual del propio trabajador, constituye un impuesto y, por ende, golpea al empleo.

"Es indudable que si se aplica algo que, aunque no tenga el nombre de impuesto, opera como un impuesto al trabajo. El impacto va a ser necesariamente que habrá menos ofertas de trabajo y van a ser en condiciones más malas", indicó.

Moreno agregó que "es importante que el proyecto en su trayecto dentro del Congreso sea mejorado".

Bachelet: Gradualidad permite que efecto no sea tanto

Ante esta situación, la Presidenta Bachelet reconoció en conversación con Cooperativa que si bien puede haber un efecto en el mercado laboral, éste no será tal alto gracias a la gradualidad.

"Efectivamente siempre puede haber un efecto en el mercado laboral. Sin embargo, justamente la gradualidad con la que se está haciendo permite que eso no sea tanto", aseveró.

Minutos antes, la Mandataria sostuvo en entrevista con Radio Universo que "está hecho de manera muy seria el proyecto, si se fijan hay una gradualidad que parte con un 1 por ciento hasta ir gradualmente completantando el 5 por ciento en seis años. Es decir, la idea es que las empresas puedan ir ajustándose a esto y no les signifique una merma importante".

"Esos estudios desconozco cuán serios son (...) Hoy no tuve tiempo para leer el diario, no conozco el estudio en general. Pero lo que pasa es que, yo lo hablé con el ministro Valdés, con la ministra Krauss, si bien es cierto puede tener un impacto, no creo que sea de ese tenor, tan alto y por eso que está pensado en la gradualidad", aseveró.

Restricción a cambios de Multifondos

Otro punto que está con polémica es el cambio a los Multifondos, pues el Gobierno busca regular los cambios masivos a propósito de recomendaciones realizadas por "No + AFP" o Felices y Forrados, que -según el Ejecutivo- han perjudicado a los mismos trabajadores.

Por ello, se propone que los cambios se hagan solo entre fondos adyacentes, lo que implicaría que, por ejemplo, alguien que está en el Fondo E solo pueda moverse al Fondo D.

"No están hechos, y esto es lo importante de la regulación, para que esto se transforme en un casino, en una timba de estar cambiándose de fondo en fondo, porque le provoca una serie de efectos nocivos al resto del sistema, al resto de los afiliados", dijo el ministro Valdés en el Congreso.

Desde las AFP vieron acá una dicotomía, como planteó Fernando Larraín, gerente general del gremio, señalando que "es buscar resguardar los cambios y las malas decisiones que puedan tener algunos trabajadores, pero también es verdad que en ese dilema se toca las libertades de elección".