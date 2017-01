"50 Sombras más Oscuras" arrasa en redes sociales

Era algo de esperarse. La conversación en torno a la secuela de "50 Sombras de Grey" se detonó en las últimas semanas con la puesta en marcha de las preventas para el estreno, así como también los primeros indicios del soundtrack que incluirá la película.

Justamente, el hito de la revelación de la banda sonora de "50 Sombras más Oscuras" fue lo que la semana pasada hizo explotar las redes sociales, generando 152 mil conversaciones nuevas sólo dentro de los últimos siete días, según las cifras entregadas en EE.UU. por la firma de mediciones comScore y su servicio PreAct.

Universal liberó al público el listado de canciones apenas tres días después de que la cantante Taylor Swift entregara a sus fanáticos una muestra del video para el tema que tendrá en la película en conjunto con el ex One Direction Zayn Malik.

Gracias a hitos como estos, la discusión en torno a la película, que llega a Chile el 9 de febrero, se ha ido alimentando llegando hasta un total de 1,2 millón de conversaciones nuevas.

En tanto, lo más cercano que estuvo al furor provocado por "50 Sombras más Oscuras" fue el adelanto extendido de "Cars 3", con 59 mil nuevas conversaciones, un clip que llegó el 9 de enero, seis meses antes del debut de la película.

También "La Bella y la Bestia" llamó la atención el jueves pasado, provocando 31 mil menciones en torno al hecho de que John Legend y Ariana Grande se harán cargo de la canción principal y la presentación de un nuevo promocional. Con ello acumula más de 644 mil nuevos diálogos en redes sociles, desde que Disney comenzó a promoverla.

"xXx: The Return of Xander Cage" también destacó con 27.100 conversaciones; "Split", de M. Night Shyamalan, con 14.000; y "The Lego Batman Movie" con 12.000.