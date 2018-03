Actor de "Black Panther" pagará a una joven que rompió sus frenillos al verlo

El actor Michael B. Jordan entrenó duramente para fortalecer su musculatura y lucir bien en la película "Black Panther", pero aparentemente su aspecto logró resultados inesperados.

Según contó un dentista en una publicación que se viralizó en Tumblr: "Una de mis pacientes llegó por una emergencia, porque rompió el arco de sus frenillos viendo la película ('Black Panther') cuando Michael B. Jordan se quitó la polera y apretó sus dientes demasiado fuerte".

Sophia Robb, la joven de 18 años aludida en la historia, usó sus redes sociales para revelar que fue ella la protagonista de esa anécdota y se mostró avergonzada.

"Esperen. ¿Esta historia es sobre mí? Me voy a matar", escribió, recriminando a su ortodoncista por "exponerla en Internet".

Wait. That girl is me. That is my orthodontist’s tumblr. This is a post about me? I’m going to kill myself https://t.co/ErDqESPrWj — Sophia (@pixyrue) 5 de marzo de 2018

La oriunda de California fue entrevistada por medios estadounidenses y su caso fue furor en redes sociales. Tanto así, que el mismo Michael B. Jordan comentó sobre el asunto:

"Dado que me siento en parte responsable por romper tus frenillos. Avísame si puedo reemplazarlos", tuiteó.

.@pixyrue since I feel partly responsible for breaking your retainers 🤷🏾‍♂️ let me know if I can replace them 😅 — Michael B. Jordan (@michaelb4jordan) 6 de marzo de 2018

Luego de ello, Sophia replicó en éxtasis: "Michael B. Jordan respondió mis DM wow este es el mejor día de mi vida. Es lo mejor que me ha pasado. Ojalá que sepa que tengo 18".

Michael B Jordan replied to my DM wow this is the best day of my life — Sophia (@pixyrue) 6 de marzo de 2018

i've peaked! this is peaking! I'm so happy to say that this is the best thing that has ever happened to me! wow! — Sophia (@pixyrue) 6 de marzo de 2018