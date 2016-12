Actriz porno denuncia violación en pleno rodaje

La actriz porno Nikki Benz denunció haber sido violada durante el rodaje de una producción para la prestigiosa compañía Brazzers.

La canadiense las emprendió contra la empresa a través de su cuenta de Twitter. "En un set, el bullying, la violación y la violencia nunca deberían suceder. No significa no en cámara y fuera de ella", dijo Benz.

"El director puso sus manos sobre mi y me estaba asfixiando. Ni un millón de años pensé que Brazzers permitiría algo así", detalló más tarde.

Por su parte, la compañía respaldó a la actriz y declaró que "nunca toleraremos un comportamiento negativo en contra de las estrellas por parte de ningún productor externo".

Según la versión de Brazzers, la película donde ocurrió el ataque sexual fue realizada por personal externo a la empresa, por lo que ellos no contaban con el control total de la situación.

De todas formas Nikki Benz rechazó las disculpas de la productora de películas para adultos: "Todos en ese set son culpables de permitir este comportamiento violento por el bien de sus sueldos".

On set bullying, rape, & violence should never happen. #NoMeansNo on camera, off camera. Just NO! — NIKKI BENZ (@nikkibenz) December 20, 2016

@femmenistfatale the director himself put his hands on me and was choking me...never in a million years did I think @Brazzers would allow it — NIKKI BENZ (@nikkibenz) December 20, 2016

Hey @nikkibenz we're behind you and will never tolerate negative behavior towards stars by any 3rd party producer. https://t.co/6FotmKgHyK — Brazzers (@Brazzers) December 21, 2016