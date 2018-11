Alec Baldwin fue arrestado por la policía y Trump tuvo una curiosa respuesta

El actor estadounidense Alec Baldwin fue arrestado este viernes en Nueva York por golpear a un hombre en un estacionamiento.

El incidente ocurrió en Décima Avenida Oriente de la ciudad estadounidense. "Parece que fue una disputa sobre el lugar de estacionamiento, y la persona bajo custodia (Baldwin) golpeó a otra", dijo Sophie Mason del Departamento de Policía de Nueva York.

Esta no es la primera vez que Baldwin se ha topado con la ley en Nueva York y en otros lugares. En 2014, Baldwin fue arrestado por conducta desordenada después de que dos policías lo detuvieron por andar en bicicleta y tuvo una actitud agresiva contra ellos.

Baldwin ha logrado notoriedad en los últimos años por imitar Donald Trump en el programa Saturday Night Live. El propio Presidente fue consultado por el arresto del actor y solo atinó a decir: "Le deseo suerte".

WATCH: President Trump responds when asked about Alec Baldwin being arrested in New York City. https://t.co/dbv4W9Cr9W pic.twitter.com/LmYYX7KHEt