Falleció Isao Takahata, histórico director de "Heidi" y cofundador de Studio Ghibli

A los 82 años falleció este jueves el reconocido productor, director y guionista japonés Isao Takahata, cofundador del estudio Ghibli junto a Hayao Miyazaki.

Según informaron medios locales, Takahata se encontraba hospitalizado desde hace un tiempo por problemas de salud.

El realizador es recordado por dirigir la popular serie "Heidi" en los años '70 y por la película "La Tumba de las Luciérnagas" de 1988.

Junto a su amigo Miyazaki, fundó el estudio Ghibli en 1985, compañía reconocida por películas como "Mi vecino Totoro" (1988) y "El viaje de Chihiro" (2001).

Mientras Miyazaki se enfocaba en historias fantásticas, Takahata siempre lo complementaba con dramas realísticos y humanos, motivo por el cual es considerado como pieza vital en el éxito mundial de Ghibli.

