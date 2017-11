Cancelan película de Louis C.K. tras acusaciones de conducta sexual indebida

The New York Times publicó este jueves un artículo donde cinco mujeres acusan de conductas sexuales inapropiadas al comediante Louis C.K. Tras el hecho, la compañía cinematográfica The Orchard anunció que cancelarán el estreno de su nueva película "I Love You, Daddy", donde el humorista ofició como director, productor y actor.

De acuerdo al informe de The Hollywood Reporter, la empresa aseguró que "no avanzará con el lanzamiento" del filme, el cual tenía presupuestado su lanzamiento en los cines estadounidenses para el próximo 17 de noviembre.

El debut, presupuestado en primera instancia para este jueves, fue suspendido por "circunstancias inesperadas", según manifestó el representante de Louis. Una fuente declaró al mismo THR que la cancelación se habría debido a la inminente publicación de la polémica nota.

Esta desvinculación se suma a la ya anunciada de HBO, quienes decidieron no trabajar más con el artista y sacar toda producción relacionada a C.K. de su catálogo online.

"I Love You, Daddy" cuenta la historia de una jóven de 17 años (Chloe Grace Moretz) que se enamora de un cineasta 51 años mayor (John Malkovich). La cinta contiene varios pasajes controversiales, como el uso de bromas raciales y violación infantil.