Cate Blanchett confesó que Harvey Weinstein también tuvo un comportamiento "inapropiado" con ella

La actriz Cate Blanchett se refirió por primera vez al acoso que sufrió de parte del productor Harvey Weinstein, quien ha sido acusado por múltiples mujeres de acoso sexual.

A pesar de que el escándalo que rodea al poderoso ejecutivo hollywoodense se destapó en noviembre del año pasado, Blanchett recién ahora habló de su situación, aunque no entregó mayores detalles.

"¿Alguna vez te acosó o se comportó de manera inapropiada?", le consultaron en la revista Variety a la actriz. Ante lo que ella respondió "conmigo, sí".

"Creo que, como la mayoría de los depredadores, acechó a las vulnerables. Me refiero a que siempre tuve una mala sensación de su parte. Varias veces me dijo 'no somos amigos'", añadió.

Pero ante la contrapregunta sobre lo que habría ocurrido, Blanchett sostuvo que "no quise hacer lo que él quería", a la vez que declinó entregar más detalles.

"Me interesa la gente que ha trasgredido de maneras que van más allá de los límites de lo ofensivo, en lo que ha hecho gente como Harvey, y hay hombres en todas las industrias que han hecho eso. Se ha alzado a Weinstein como un ejemplo, porque es el perfil típico de algunos hombres. Me interesa que esa gente sea procesada. Tenemos que establecer un precedente legal", sentenció.