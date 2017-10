Director de "Jesús": El cine oficialista me parece aburrido y fácil

Es el segundo largometraje de ficción en su carrera, después de que en 2013 estrenó "Carne de Perro", la historia de un ex torturador de la dictadura que en la actualidad busca encontrar un nuevo rumbo, mientras trabaja como taxista. Ahora, "Jesús", de Fernando Guzzoni, llegó a las salas nacionales este jueves y está inspirada libremente en el caso del asesinato de Daniel Zamudio, pero no desde la perspectiva de la víctima, sino que desde el punto de vista de uno de los victimarios.

Es una película compleja, cruda hasta en su propuesta estética y oscura no sólo en sus colores, sino que también en las complejas decisiones y las formas que toman sus personajes.

Según resaltó el mismo Guzzoni a Cooperativa, escogió esta manera para contar la historia porque "cada persona toma decisiones y tiene puntos de vista diferentes sobre un tema que dialoga, en este caso, con la realidad".

"Pero lo interesante era precisamente eso: no hacer lo que la gente está esperando que uno haga, ni lo políticamente correcto. Eso a mí me parece aburrido. Como que el cine oficialista me parece fácil", aseveró.

Y, luego, especificó que "cuando yo observo una temática, trato de entender la complejidad que hay detrás. En este caso, me parecía que lo más complejo, lo más enmarañado, lo que requería de más visión, observación y análisis, era la versión de los victimarios. Porque Zamudio era una víctima. En cambio, ¿por qué cuatro jóvenes deciden matar de forma tan abyecta y criminal a un niño?".

"Eso es lo que me parece interesante mirar. Obviamente, esto es una ficción y no tiene ningún afán periodístico ni histórico. Pero en mi exégesis que hago como director y con las infinitas licencias que me atribuyo para pasar o inspirarme por un caso, construyo mi propio análisis sobre por qué un ser humano puede llegar a un acto así de brutal, doloroso y triste", sostuvo el cineasta, que ha hecho un extenso recorrido internacional, que partió en octubre de 2016, cuando "Jesús" cobró gran protagonismo en el Festival de Cine de San Sebastián.

Sin problema

El público tendrá que asimilar el hecho de que el foco de la película no es el convencional. Pero Fernando Guzzoni no cree que los prejuicios afecten la recepción del filme, sobre todo porque la historia no gira en torno a la figura de la persona asesinada.

Guzzoni apuntó que este "es un ángulo a lo largo de un relato que contiene este elemento, pero la película tiene reflexiones paralelas mucho más amplias y diversas. En el fondo lo que uno va a ver es una reflexión sobre el mundo masculino, sobre las crisis de las relaciones, el amor, la violencia, entre otras cosas. No hay ningún problema".

El director además habló del trabajo técnico que hizo para "Jesús", por qué decidió no ocupar música y darle prioridad al sonido ambiente, además de la "sobreidealización de Netflix".

Escucha la entrevista completa con Fernando Guzzoni, director de "Jesús":