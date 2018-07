Javiera Contador se restó de próxima película de López

Siguen las repercusiones por las denuncias de acoso sexual y abuso contras el director Nicolás López y ahora, la actriz Javiera Contador decidió restarse de la cinta "Hazte hombre", que comenzaría este lunes el rodaje.

Contador dijo a La Tercera que "ellos corrieron una semana su rodaje, está en stand by, y en esas circunstancias, más todas las circunstancias como del momento, preferí dar un paso al costado".

"Me costó mucho, porque soy muy amiga de la directora, de la Gaby Sobarzo, estoy en otro proyecto bien grande, esto lo pospusieron, está en stand by; yo preferí que me era más cómodo no estar", dijo.

La actriz añadió que "lo teníamos bastante ensayado, era un personaje chiquitito, la verdad. Tampoco era un papel muy grande, no es un descalabro que les queda para la película; claro lo que pasa es que las circunstancias de Sobras son más fuertes que el mismo rodaje".