Nicolás López criticó opinión "desinformada" de Sergio Hernández

El director nacional Nicolás López no tuvo problemas para referirse al duro cuestionamiento que hizo Sergio Hernández sobre sus películas y criticó el "desinformado" punto de vista del experimentado actor.

En primera instancia publicó en su cuenta de Instagram una captura de la declaración de Hernández que publicó LUN y dejó que sus seguidores opinaran.

Luego, en una segunda publicación, entregó su propia visión sobre la visión del protagonista de "Gloria": "No conozco a Sergio Hernández personalmente. Recuerdo habérmelo topado en algún minuto en el festival de cine de Valdivia y no mucho más que eso. Me parece un gran actor de cine. Me gustó mucho en La Sagrada Familia y Gloria".

"Cuando dijo que yo era un payaso (ofendiendo a todo el gremio de los payasos de pasada) pensé que era algo sacado de contexto, en el estilo de Las Últimas Noticias. Ahora vi la entrevista y además se lanza contra las 'Que Pena', reconociendo que solo ha visto pedazos y repite lo que tiene que haber leído en algún medio de farándula sobre cómo mi humor solo se ríe de lo que no me debería reír. Es raro calificar de malo algo que uno no ha visto pero que escuchó no era bueno por terceros", continuó al exponer sus argumentos.

Posteriormente, López añadió que "no hay nada más fascista y torpe que eso: El punto de vista formado en la desinformación y la lógica generada a partir de las portadas y no del contenido. Repito: me gusta mucho como actor y me parece una lástima que encuentre a la comedia "un divertimento" más que un género que (en mi opinión) sirve para sanar(se), identificarse y matar demonios con la risa".

Luego se propuso dejar su declaración más sincera para que fuera tomada por los medios interesados en su perspectiva sobre el asunto.

"Para el periodista que quiere la cuña: Mi más profunda admiración para este caballero y ojalá que cuando le toque promocionar un proyecto en el que está involucrado, no lo haga hablando mal de otros, sino, bien del proyecto. Hay oxígeno y espacio para todos. Y pelear y formar bandos es algo muy antiguo ya que en este caso, cuando hay que estar de igual a igual con Guardianes de la Galaxia, Rápidos 8 y La Bella y la bestia, la unión... Hace la fuerza. Y la fuerza, está con nosotros. Siempre y cuando... Uno no opte por perder tiempo en el lado oscuro", finalizó.