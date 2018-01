Nicolás López tildó de "imbéciles" a los críticos que no disfrutan sus películas

Nicolás López dio vuelta el tablero a su favor. "Sin filtro" es la segunda película chilena más vista de la historia del país, mientras que "No estoy loca" está siguiendo los mismos pasos de gloria por estos días en los cines locales.

Aún así, el director ha cultivado un gran séquito de detractores, entre ellos varios críticos que a veces no son muy benevolentes con sus producciones.

Por lo mismo, cuando en la revista Sábado de El Mercurio le preguntaron por las veces en que la crítica dice que sus películas son light, López fue lapidario al responder que eso "significa que el crítico es un imbécil".

Algo que complementó explicando que su radical opinión se da "porque significa no ver una profundidad en lo pop. Si una cosa te hace reír y te emociona, ¿es poco profunda? Lo que te digo es que las cosas que filmo tienen una profundidad para mí. Hay piscinas para todos los gustos y quizá la mía sea la profundidad de la piscina de los niños, de 10 centímetros".

Además, López defendió que "tengo miles de mensajes que dicen que la gente aplaudía ayer en los cines viendo 'No estoy loca', que lloraron. Esa es la conexión no lo que diga un pelotudo en el diario porque ese día está enojado. No puedo hacerme cargo de la gente a la que no la quisieron cuando chicos".

"No estoy loca" entró esta semana en el top 10 histórico del cine chileno, al impulsar la venta de 379.000 tickets, contando sus dos primeras semanas de cartelera, lo que se tradujo en más 2 millones de dólares de recaudación, superando en solo cinco días a la taquilla de todo el cine chileno del 2017.