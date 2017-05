Sergio Hernández criticó duramente a Rodrigo Salinas y Nicolás López: Los tildó de "lateros" y "payasos"

Este martes se vivió la premiere de la nueva comedia de Diego Rougier "Se busca novio... para mi mujer" y en medio de la alfombra roja, el experimentado actor Sergio Hernández no se guardó sus palabras de elogio para la debutante, pero tampoco para criticar duramente a los responsables de otras comedias chilenas.

Al ser entrevistado por la reportera del programa de La Red "Intrusos", Hernández comentó la baja calidad de los trabajos audiovisuales chilenos, planteando que "tiene que ver con la farándula nacional. Eso tiene que ver con el faranduleo al que hemos llegado. Donde realmente la televisión, que es muy importante, hay demasiada farándula, es todo para la risa. Cualquiera se hace súper famoso".

"Hay un gordo, bien famoso que hace películas, uno con barba, salió el rey de los guachacas una vez y que lo encuentran súper cómico; yo lo encuentro el tipo más latero del mundo. En gustos no hay nada escrito", comentó en referencia a Rodrigo "Guatón" Salinas.

De hecho, continuó, "hay muchas personas que son famosas hoy en día, no son ni actores, simplemente se dedican a hacer reír de la manera más absurda".

Para Hernández, el asunto está en que "los medios les dan mucho bombo. A mí me gusta la comedia inglesa, me gusta la buena comedia. Me encanta. Y aquí se hace buena comedia. Pero a esto que tú te refieres, toda esta fama de algunos grupos, actores o pseudo actores, que hacen muchas películas incluso, programas de televisión, concursos, qué se yo, es una cosa de modas, que tiene que ver con la farándula".

Y al consultarle por la exitosa trilogía "Qué pena" de Nicolás López, Hernández resaltó: "qué pena tu película, en realidad. He visto unos pedazos, porque me tocó ir a un festival donde la mostraban y, bueno... El es Nicolás López, tienes sus gustos. Se ríe de la gente enferma, tartamudos, de los niños Down. Se ríe de las cosas menos risibles del mundo".

Sobre "Se busca novio... para mi mujer", la película que lo convocaba, Sergio Hernández comentó que "ésta es una muy buena comedia, por algo tuvo mucho éxito en otros países, ya hubo otras versiones. Hubo una en Argentina, una en España. Es muy buen guión, es muy muy buena la historia. Yo creo que le va a ir muy bien".

Aunque antes de cerrar, recalcó que "esto (el filme de Rougier) no tiene nada que ver con las otras comedias, de Nicolás López, ni de las de los otros payasos".