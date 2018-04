Silvio Caiozzi y su regreso: Hago películas cuando realmente siento la necesidad

Tras 14 años de ausencia, el director Silvio Caiozzi regresa a los cines chilenos con su nueva apuesta"...Y de pronto el amanecer".

Ambientada en Chiloé, esta cinta protagonizada por Julio Jung y Sergio Hernández viene de ganar el Gran Premio de las Américas en el Festival de Montreal.

Sobre esta vuelta a los largometrajes después de tanto tiempo, el director fue claro. "Hago películas cuando realmente siento la necesidad de llevar una historia a la pantalla y no me puedo quedar tranquilo si no lo logro. Es mi forma de trabajar. Puede que eso pase de nuevo luego, puede que sea en diez años o puede que nunca más haga cine", señaló a Culto de La Tercera.

Consultado sobre si es su película más optimista, señaló que uno se va poniendo más optimista mientras pasan los años. "De joven, se tiende a ser muy crítico y encontrar todo malo, pero ya más viejo se empieza a ver el vaso medio lleno, a valorar otras cosas. Eso es quizás lo que pasa con "...Y de pronto el amanecer", con un personaje que comienza a renacer".

Sobre renacimientos también discutió. "Esta película de alguna manera me revivió. La sensación de plenitud que a uno le provoca hacer algo que quiere, algo que le gusta, es incomparable. Te llenas de vida. Tengo varios achaques como asma o pre-diabetes, sin embargo al llegar a Chiloé y filmar en los bosques corría como una cabra", dijo.