Triunfadores de "Una Mujer Fantástica" se reunieron con la Presidenta Michelle Bachelet

Hasta La Moneda llegaron los responsables de "Una Mujer Fantástica", el director Sebastián Lelio, la actriz Daniela Vega y los productores de Fábula, Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín.

En el Palacio se reunieron con la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Cultura, Ernesto Ottone, quienes los recibieron para felicitarlos por la obtención de un premio Oscar como mejor película extranjera.

"Nos manifestó lo contenta que estaba, hablamos de la urgencia de una Ley de Identidad de Género. Fue un momento muy intimo y bonito de compartir", dijo el director de la cinta tras una reunión que duró 50 minutos.

En ese sentido, Lelio habló de la importancia que ha logrado el filme. "La película ha ido instalando esa conversación donde quiera que se haya mostrado, y el oscar es un impulso potente para una conversación que resulta evidentemente urgente".

Respecto a lo que significa convertirse en la primera cinta chilena en obtener una estatuilla dorada, explicó la importancia de conquistar diversas audiencias. "Desde que comenzamos su viaje en Berlín hace más de un año, la película fue en escalada conquistando audiencias en distintos territorios, en distintos países y cosechando premios. Teníamos una cierta esperanza, pero también sabemos que los premios son antojadizos y es difícil hacer futorología y hasta que ocurrió supimos lo que significa ser el primer largometraje en ganar", apuntó.

Finalmente tuvo palabras para Daniela Vega. "La presencia de Daniela ha sido fundamental, ha sido la gran embajadora entre la película y la realidad. Se ha formado una familia creativa y amistosa y queremos seguir trabajando juntos", sostuvo

Identidad

Daniela Vega también habló, con especial énfasis en la importancia de acelerar el proceso de Ley de Identidad de Género.

"En mi carnet aparezco con un nombre que no es mi nombre, porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad, el tiempo pasa y la gente se va esperando esa chance", criticó. Debido a ese problema, la actriz no podrá ser nombrada hija ilustra de la comuna de Ñuñoa.

También se refirió al gran éxito de "Una Mujer Fantástica": "La gente trans ha existido desde el día 1, y llega un momento que la humanidad hace el gesto para entenderse mejor, con el cine buscando entender mejor al ser humano, sus sueños, sus capacidades e ilusiones. Y también donde están los límites, y esta película propone donde están los límites de la empatía, que cuerpos pueden habitarse, que amores son o no conquistables y quien pone esa barrera.

"Esta película se pregunta cosas, se cuestiona todo, desde el género, la vida, el amor y cómo se vive el luto. También hace una reflexión donde interpela al espectador; con quién te identificas. Ese es el arte", complementó.