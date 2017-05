David Lynch confirmó que no hará más películas

Han pasado 11 años desde que el director David Lynch no se ha puesto detrás de las cámaras a la cabeza de un largometraje y al parecer eso nunca más sucederá.

Por lo menos así lo confirmó en una entrevista con el periódico australiano Sydney Morning Herald, donde aseguró que "las cosas han cambiado mucho".

"Muchas películas no tuvieron un buen desempeño en la taquilla, a pesar de que era geniales y las cosas a las que les va bien en las recaudaciones no son cosas que a mí me gustaría hacer", explicó.

El cineasta no ha hecho un filme desde que en 2006 estrenó "INLAND EMPIRE", con Laura Dern y ese crédito sería el último en su filmografía, esto porque al ser consultado directamente sobre si ya hizo su última película, Lynch respondió con un lapidario "Sí".

David Lynch ahora tiene pendiente el estreno del retorno a la televisión de su serie de culto "Twin Peaks", que emitirá la cadena Showtime en Estados Unidos, a partir del próximo 21 de mayo.

Desde "INLAND EMPIRE" hasta dirigir el nuevo ciclo de la serie, el realizador creó múltiples cortometrajes, pero también se codeó con músicos en ejercicios documentales, como con Marilyn Manson, Duran Duran e, incluso, dirigió el clip para la canción "Shot in the back of the head", de Moby.