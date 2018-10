Debut de la secuela para "Wonder Woman" fue retrasado siete meses

Los fanáticos tendrán que esperar más para volver a ver a "Wonder Woman" de vuelta en los cines. Se acaba de confirmar que el estreno de la secuela para la exitosa película fue pospuesto por siete meses.

El anuncio llegó a través del Twitter de la actriz protagonista Gal Gadot, quien publicó una imagen con la nueva fecha, además del mensaje: "estoy super entusiasmada con anunciar que, gracias al paisaje cambiante, hemos sido capaces de poner a Wonder Woman en el hogar que le corresponde".

"5 de Junio de 2020", añadió la actriz como la fecha definitiva para el debut de su próxima película junto a la heroína de DC Comics.

Super excited to announce that, thanks to the changing landscape, we are able to put Wonder Woman back to its rightful home. June 5, 2020. Be there or be square!!!



✨🙅‍♀️✨ pic.twitter.com/Wj8ORUQLdg