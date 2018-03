Director de "Alfie" y filmes de James Bond murió a los 97 años

El británico Lewis Gilbert, director de películas como "Alfie" (1966), "Educating Rita" ("Educando a Rita", 1983) y tres entregas de la saga de James Bond murió a los 97 años, según confirmó la cadena pública BBC.

El cineasta falleció el pasado viernes y será enterrado esta semana en Mónaco, donde residía en los últimos años, según recogen diversos medios británicos.

Gilbert fue nominado al Óscar en 1967 por "Alfie", la película que convirtió al actor Michael Caine en una gran estrella, y fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II en 1997.

Firmó durante su carrera tres entregas de James Bond: "You Only Live Twice" ("Solo se vive dos veces", 1967), "The Spy Who Loved Me" ("La espía que me amó", 1977) y "Moonraker" (1979).

Los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, responsables de varias películas del agente secreto, expresaron en un comunicado su "enorme tristeza" por la muerte del director.

"Lewis fue un verdadero caballero. Hizo una enorme contribución a la industria del cine británico y a las películas de James Bond", afirmaron.

"Sus filmes (de James Bond) no solo los adoramos nosotros, sino que están considerados como clásicos dentro de la serie. Le echaremos profundamente de menos", señala esa nota.

Se unió asimismo a las condolencias por su muerte a través de Twitter el actor y escritor británico David Walliams, que alabó la trayectoria del director "por toda la alegría" que aportó a "millones" de personas.

Gilbert nació en Londres en 1920 y ejerció como actor infantil antes de comenzar a dirigir, un rol que asumió por primera vez a los 25 años, en un documental sobre la falta de vivienda en el Reino Unido de la posguerra titulado "The Ten Year Plan".

En 2002 estrenó su última película, "Before You Go", en la que se volvió a reunir con la actriz Julie Walters, que estuvo nominada al Oscar por su interpretación en "Education Rita".