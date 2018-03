Director de "Call me by your name" confirmó que trabaja en una secuela

Tras haber recibido el Oscar a Mejor Guión Adaptado, el director de la película "Call me by your name" confirmó que está trabajando en una secuela.

En conversación con USA Today, Luca Guadagnino aseguró que "estoy creando la historia junto a André Aciman (el autor del libro que inspiró la cinta)".

"El proyecto se concretará en unos cinco o seis años más. Será una película totalmente nueva, con un tono diferente", agregó el cineasta.

Los actores Timothée Chalamet y Armie Hammer volverán a ser los protagonistas en esta secuela, aunque en un contexto distinto ya que "ambos viajarán alrededor del mundo".

"Call me boy your name" cuenta la historia de un adolescente que descubre su homosexualidad, mientras vive un intenso romance con su primer gran amor.