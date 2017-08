Director de "Death Note": La mejor manera de acercarse a esta historia era hacer algo nuevo

El joven "Light Turner" encuentra un cuaderno con poderes sobrenaturales, que le permite asesinar a personas con sólo escribir su nombre en él. Mientras se cuestiona la posibilidad de transformarse en un dios, recibe la ayuda de un demonio; a la vez que un particular detective lo perseguirá para desenmascararlo.

Esa es la trama de "Death note", popular manga y anime japonés, que este viernes llega a Netflix como una película adaptada bajo la óptica norteamericana y dirigida por el responsable de la más reciente entrega en la franquicia de la "Bruja de Blair", Adam Wingard.

El filme cuenta con Natt Wolff y Margaret Qually en los roles protagónicos, además de Willem Dafoe en la voz del dios de la muerte "Ryuk". Y, aunque ha acaparado basta atención mediática y de los fanáticos, se trata de un proyecto que ha tenido un recorrido difícil, sobre todo por la acusación de un 'blanqueamiento' de personajes esencialmente orientales.

El director Adam Wingard conversó con Cooperativa sobre cómo desarrolló la producción, su tratamiento para los personajes e, inevitablemente, de la controversia que se ha cernido al mismo tiempo también sobre otros títulos como "Ghost in the Shell".

¿Qué desafíos significó para ti el hecho de adaptar una historia que proviene de un origen cultural diferente?



Es justamente eso, el salto implica muchos cambios en su forma. Para mí fue importante pensar 'si lo vamos a trasladar a Estados Unidos, cómo lo hacemos relevante de acuerdo a lo que está ocurriendo aquí y qué significará si mueves la historia'. Creo que encajó perfecto y, de hecho, es relevante en términos de lo que ocurre actualmente. Puedes ver literalmente el viaje de 'Light' y los usos que le da al 'death note' como una metáfora sobre la manera en que Estados Unidos se involucra en los conflictos internacionales, que se ve como una policía mundial, y que usualmente todo termina mal. Entonces, cuando surge la pregunta de por qué hacerla acá, cuando ves la película queda bastante claro lo que quisimos trabajar en ella.

Tenemos el manga original, una serie anime y adaptaciones japonesas de acción real, ¿cuál de estas fue tu principal fuente de inspiración?



Día a día la fui mirando como algo completamente nuevo. Pero mi fuente principal fue, de hecho, el manga original. Ahí fue donde comenzó todo, así que desde ese trabajo es de donde tomé la mayor inspiración. Al mismo tiempo, me di cuenta rápidamente de que la mejor manera en que nos acercaríamos a la historia era dejar ir todo y hacer algo nuevo. Dejarla fluir de manera natural, especialmente porque ya había sido adaptada en varias películas, en punto también llegó a ser un musical. Es algo que ha sido bastamente explorado, por eso nos empujó a trabajar un proyecto novedoso con algo que ya se había visto.

"You're the next" y "The Guest" son películas con villanos humanos. Mientras que "Blair Witch" y "Death Note" lidian con cosas sobrenaturales. ¿Es esta la evolución natural de tu carrera cinematográfica o es sólo tu intención de buscar diferentes frentes para hacer películas de terror?



En muchas formas, nunca he pensado a 'Death Note' derechamente como una película de horror. Para mí la forma en que nos acercamos a las escenas con 'Ryuk', el shinigami, siempre fueron hechas con un estilo de película de terror, pero en sí es como una mezcla de géneros, jugar don diferentes estilos y tropos; para que el filme en un momento pueda ser de horror, al siguiente minuto un drama y luego de acción, incluso tiene un momento musical. Así que a pesar de que tiene aspectos naturales que se pueden ligar con 'Blair Witch', definitivamente la pondría más en la línea de 'The Guest', en términos de que no se define fácilmente. De hecho, si tuviese que definirla sería más como un thriller. Eso es lo entretenido. Cuando hice 'Blair Witch' era claramente un filme en clave grabaciones encontradas directamente de terror, que como director es bastante limitante, porque cuando te dedicas a hacer este tipo de películas tienes que filmar de una cierta forma, no puedes llegar y utilizar una banda sonora. Cuando terminé con esa, trabajar en 'Death Note' fue un alivio porque me pude liberar, poner la cámara donde quisiera, utilizar la música a mi modo. Fue liberador, de seguro.

Pusiste en la película la reacción de la opinión pública a los asesinatos de "Light" como la gestación de una especie de culto, incluso una persona lo llama "Lord Light". ¿Estados Unidos está tan desesperado que busca en la religión la solución a todos sus problemas?



Eso es algo irónico que hicimos con un tipo mirando a este joven como una especie de ícono religioso. De eso se trata 'Death Note', es como deconstruir la idea de la religión y el hecho de que es una cosa frágil que puede ser afectada por cambios en la sociedad e ideas que van acorde a ellos. Si sigues conspiraciones y cosas de ese tipo, siempre hay ideas sobre que el gobierno eventualmente utilizará hologramas para representar el retorno de Jesús o la llegada de alienígenas. Quizás qué provocarían en la siquis de la gente. Que las personas hagan teorías sobre esto da cuenta que, de verdad, es fácil manipular a la masa en ese sentido. Por eso "Mia" y "Light" crean el fenómeno de "Kira" en primer lugar, impactan justo en el temor de la gente. Porque podrían haber matado a todos esos criminales indiscriminada y anónimamente; pero al concebir un ícono religioso poderoso en "Kira", lo usan como un triunfo para acabar con el crimen.

La elección de Willem Dafoe para la voz de "Ryuk" funciona muy bien en la película. ¿Siempre lo tuviste a él en mente para el rol o manejabas otras alternativas?



De hecho, tenía a dos actores en mente en un principio. Es morbosamente graciosa, pero morboso por sobre todo. En el comienzo, mi línea de pensamiento fue que como 'Ryuk' es demonio que viste pantalones y chaqueta de cuero, como si fuera un shinigami en versión glam rock, sería divertido buscar a alguien que tenga ese perfil. La primera persona en mi lista era David Bowie y después falleció. Ya no podíamos tenerlo, así que la segunda persona era, aunque no lo crean, Prince. La primera impresión fue: nuestro casting se está volviendo realmente un 'death note' y después definimos que no buscaríamos a más músicos, sino que apuntaríamos a actores. En ese momento, Willem Dafoe era el primero en la lista, afortunadamente el no está muerto.

Si comparamos a "Mia" con "Misa", "Mia" tiene una participación mucho más activa en las decisiones que toma "Light". ¿Por qué decidiste que ella tuviese este perfil?



Quería que 'Mia' fuera la fuerza que realmente condujera la película. Quería que su relación se tratara sobre cómo le dan vida al fenómeno de 'Kira', que ciertamente es el sustento de la película. Hasta cierto punto, aquí 'Mia' se transforma, en cuanto a personalidad, en lo que 'Light' era originalmente en el manga. Era una respuesta a tener la posibilidad de que en vez de que un tipo recibiera el cuaderno, fuera la fuerza de la relación la que intentara cambiar el mundo. Además, son chicos en una secundaria, y cuando tienes una relación por primera vez tu percepción sobre ella es mucho más exagerada de lo que realmente es este vínculo. Si tienes un quiebre, es el fin del mundo. Temática y metafóricamente quería que la película tuviese esa vibra: la de un amor de secuendaria más grande que la vida misma.

¿Estás preocupado por el surgimiento de una nueva polémica sobre el 'blanqueamiento' de historia que hace Hollywood, una vez que el mundo vea la película?



Inicialmente estaba preocupado, porque había mucha gente hablando de ello. Hubo un concepto prematuro erróneo, sobre todo porque también se iba a estrenar 'Ghost in the Shell' cuando anunciamos este proyecto. Mucha gente pensó que nuestra película tenía lugar en Japón, que Natt Wolff interpretaba a un personaje japonés y cosas por el estilo. Lamentablemente, de ahí vino la controversia y por un momento se escapó de las manos. Pero eso se ha puesto a un lado. Ahora que la gente ha visto el filme ven que tiene su propia identidad y que los personajes son tan diferentes, que no es una simple situación de blanqueamiento. Afortunadamente, la película puede hablar por sí misma.

Hace una semana tuviste el apoyo público de Tsugumi Ōba y Takeshi Obata, los creadores originales de "Death Note", después de eso ¿nada importa?



(Risas) Espero que nada más importe. Eso salió recientemente y realmente les gustó la película. Apreciaron todos los cambios y están entusiasmados con la idea de que hicimos una nueva interpretación del manga. Pensaron que fuimos fieles y respetusoso con el material original. Ellos estuvieron involucrados durante todo el proceso, recibieron actualizaciones de los guiones, además de estar al tanto del casting. Siempre estuvieron dentro de nuestro círculo, lo que era importante para nosotros, porque queríamos hacer una película de la que se sintieran orgullosos. Para mí como cineasta es un alivio escuchar que los creadores originales nos dieron su bendición y aprobación, lo que es enorme.

Con la forma actual en que se encuentra el mundo, ¿qué nombre pondrías en el 'death note' si tuvieras uno?



Honestamente, la película muestra que usar un 'death note' no es una buena idea y que el uso de violencia solo hace que te caiga de vuelta más violencia. Nunca es la respuesta. Tal vez no es una buena respuesta, poco combativa o chispeante; pero espero no matar a nadie.